Can Öncü kimdir, nereli, kaç yaşında? Motosiklet yarışçısı Can Öncü'nün kariyeri merak konusu oldu

Superbike, Supersport ve Moto2 Dünya Şampiyonaları’nda Türkiye’yi temsil eden Can Öncü dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Milli motosikletçi Supersport Dünya Şampiyonası'nın Donington Park'taki ilk yarışını beşinci sırada tamamladı. Birçok kişi Can Öncü kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına cevap aramaya başladı.

Babaları başta olmak üzere usta yarışçı Kenan Sofuoğlu’nun yönlendirmesiyle profesyonel bir kariyer edinen Can Öncü, motosiklet yarışçısı olarak bilinmektedir.

Ülkemizin son zamanlarda dünya çapında yetiştirdiği yeteneklerden biri haline gelen Can Öncü. hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

CAN ÖNCÜ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Can Öncü, motosiklet yarışçısı olarak ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda yer almıştır. Can Öncü, 26 Temmuz 2003 tarihinde Alanya'da doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 22 yaşında olan Öncü, Supersport Dünya Şampiyonası'nın Donington Park'taki ilk yarışını beşinci olarak tamamladı.

Küçük yaştan itibaren motosiklete ilgi duyan Öncü, 2018 yılında Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olmuştur. Can Öncü, aynı sene Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ilk yarışına çıkmıştır.

Valencia Grand Prix'sinde kazandığı zaferle, bu kategoride yarış kazanan en genç sürücü olarak motosiklet tarihine geçmeyi başardı.

Can Öncü profesyonel kariyerine 2016 yılında Asya Talent Cup’ta yarışmasıyla başlamıştır. 2018 yılında Red Bull MotoGP Rookies Cup’ı kazanmıştır.

Yine 2018 yılında Moto3 Dünya Şampiyonası'nda wildcard ile katıldığı ilk yarışta birincilik elde etti. 2019 sezonunda Moto3’te tam zamanlı yarışmıştır. Aynı zamanda 2020 yılında Supersport Dünya Şampiyonası’na geçmiştir. 2023 sezonunda geçirdiği sakatlık sebebiyle yarışlara ara vermek zorunda kalmıştır.

CAN ÖNCÜ, DENİZ ÖNCÜ İLE İKİZ Mİ?

28 Temmuz 2023 yılında doğan Can Öncü'nün ikizi Deniz Öncü'dür. İkizi ile beraber 2016-2017 Asya Yetenek Kupası'nda birlikte yarışmışlardır.