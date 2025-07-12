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Motorculara müjde: Yeni nesil muayene istasyonları geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Motorculara müjde: Yeni nesil muayene istasyonları geliyor
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç muayene ihalesini kazanarak Türkiye’de yeni bir sistemin başlangıcına imza atmaya hazırlanan Turka; motosikletler için de bu süreci kolaylaştıracak adımlar atıyor. Bu kapsamda yapılan çalışma ile motosikletlere özel araç muayene istasyonlarının sayısını yaklaşık 2 katına çıkarması hedefleniyor.

2025 Şubat verilerine göre Türkiye’de trafikteki motosiklet sayısı 6 milyon 329 binin üzerine çıkarken, trafikteki her 5 araçtan birisi de motosiklet oldu. Toplam 5 ilde otomobil sayısını geçen motosikletler için trafik muayenesi de daha fazla önem kazanmaya başladı.

Araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için düzenlenen ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu’nun 2027-2047 döneminde Turka markası ile işleteceği araç muayene istasyonlarında motosikletlerin sorunsuz muayenesi için yeni bir çalışma başlattı.

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İSTASYON SAYISI 2 KATINA ÇIKACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, ilk etapta 249 istasyonu faaliyete geçireceklerini belirterek; ”Faaliyete başlayacağımız 15 Ağustos 2027 öncesinde gerekli araştırmaları da yapıyoruz. Türkiye’de en fazla motosiklet olan iller İstanbul, Antalya ve İzmir. Dolayısıyla bu illerde sadece motosikletlerin gidebileceği araç muayene istasyonları kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca toplamda da motosiklet muayene istasyonu sayısını ilk etapta 11’e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece motosikletlilerin, muayene sürecini çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlayacağız” dedi.

Motorculara müjde: Yeni nesil muayene istasyonları geliyor - 2. Resim

‘Yeni nesil araç muayene’ vizyonuyla sistemi devralarak araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Salman, “Motosiklet muayenesinde niteliksel olarak da iyileştirmeler yapacağız. Muayene ekipmanlarında yapacağımız iyileştirmeler ile motosiklet muayene istasyonları dışındaki tüm sabit istasyonlarda da hizmet vereceğiz. Motosiklet sürücüleriyle konuşarak onların bu süreçte karşılaştıkları sorunları da belirleyecek ve uygun çözümler sunacağız” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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