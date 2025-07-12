Binlerce arı şehir merkezini istila etti! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Iğdır'da bal üretimi için kullanılan kovanlardan kaçan kraliçe arı, şehir merkezinde bir ağaca kondu. Yüzlerce arı bölgeye akın ederken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Iğdır'da bal üretimi için kullanılan kovanlardan kaçan kraliçe arı, Merkez Şube Sokak'ta bulunan bir çam ağacına kondu.

VATANDAŞLAR PANİK OLDU

Aniden yüzlerce arının ağacı sarması, çevredeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Olayın ardından arıların sahibi olduğu öğrenilen bir vatandaş, durumu fark ederek yanında getirdiği boş kovanla arıları geri toplamaya çalıştı.

BÜYÜK ÇABA SARF ETTİLER

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, arıcının arıları toplamak için büyük çaba harcadığı ve işlemin hayli zahmetli geçtiği görüldü. Arıcının çabalarıyla arılar kademeli şekilde kovana geri alındı.