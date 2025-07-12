Trabzonspor - Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor durumu araştırılıyor
Bugün saat 17.00’de Dinamo Tiflis ile Trabzonspor karşılaştı. Dinamo Tiflis ile kozlarını paylaşan Trabzonspor 45+2'de topu ağlarla buluşturdu. Peki, Trabzonspor - Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Hazırlık maçları kapsamında Trabzonspor, Dinamo Tiflis ile 12 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de mücadele etti.
Bordo-mavililer, Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile Papara Park'ta kozlarını paylaşırken maçtan galip olarak ayrılmak istiyor.
TRABZONSPOR - DİNAMO TİFLİS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Trabzonspor- Dinamo maçı tamamlandı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Vasileios Gkorteziani gol atarken 45+2'de bordo mavililerden karşılık geldi.
Trabzonspor- Dinamo Tiflis maçı1-1 berabere bitti.
TRABZONSPOR - DİNAMO TİFLİS MAÇI ÖZETİ
12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Dinamo Tiflis maçı taraftarlara ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşmektedir.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Vasileios Gkorteziani topu ağlarla buluşturdu.
45+2'de ise Trabzonspor'da gol attı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.