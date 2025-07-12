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Trabzonspor - Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor durumu araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor - Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor durumu araştırılıyor
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Bugün saat 17.00’de Dinamo Tiflis ile Trabzonspor karşılaştı. Dinamo Tiflis ile kozlarını paylaşan Trabzonspor 45+2'de topu ağlarla buluşturdu. Peki, Trabzonspor - Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Hazırlık maçları kapsamında Trabzonspor, Dinamo Tiflis ile 12 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de mücadele etti.

Bordo-mavililer, Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile Papara Park'ta kozlarını paylaşırken maçtan galip olarak ayrılmak istiyor.

Trabzonspor - Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor durumu araştırılıyor - 1. Resim

TRABZONSPOR - DİNAMO TİFLİS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? 

Trabzonspor- Dinamo maçı tamamlandı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Vasileios Gkorteziani gol atarken 45+2'de bordo mavililerden karşılık geldi.

Trabzonspor- Dinamo Tiflis maçı1-1 berabere bitti.

Trabzonspor - Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor durumu araştırılıyor - 2. Resim

TRABZONSPOR - DİNAMO TİFLİS MAÇI ÖZETİ

12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Dinamo Tiflis maçı taraftarlara ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşmektedir. 

Karşılaşmanın 21. dakikasında Vasileios Gkorteziani topu ağlarla buluşturdu.

45+2'de ise Trabzonspor'da gol attı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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