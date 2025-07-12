Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları kritik karşılaşmaya çıkacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2025 15:28 - Güncelleme: 12 Temmuz 2025 15:29 - Güncelleme:

Voleybol, Türkiye, İtalya, TRT 1, Canlı Yayın, Milletler Ligi, Haber

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 VNL üçüncü hafta Hollanda etabının üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. Dün Çekya karşısında sürpriz mağlubiyetiyle şaşırtan Filenin Sultanları İtalya mücadelesi yakından takip edilecek. Türkiye İtalya maç yayın bilgileri belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi macerası Hollanda'da devam ediyor. 12 Temmuz Cumartesi günü Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda belli oldu. TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? Türkiye İtalya karşılaşması 12 Temmuz Cumartesi günü, bu akşam, TSİ 20.00'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR? Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU TABLOSU 1. İtalya – 28 puan 2. Brezilya – 28 puan 3. Japonya – 24 puan 4. Polonya – 24 puan 5. Türkiye – 22 puan 6. Almanya – 19 puan 7. Çin – 17 puan 8. ABD – 17 puan 9. Fransa – 14 puan 10. Hollanda – 13 puan

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan