Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Başıboş köpekler dehşet saçtı! Çok sayıda hayvan telef oldu

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Çok sayıda hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başıboş köpekler dehşet saçtı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı büyük bir zarara neden oldu. Sarısu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Haydar Özyavuz'a ait bahçedeki 25 hindi ve tavuk telef oldu.

Patnos'ta öğle saatlerinde evine giden Haydar Özyavuz hayvanlarını yerde hareketsiz halde bulunca büyük bir üzüntü yaşadı.

Saldırının ardından konuşan Haydar Özyavuz, hayvanların hem manevi hem de maddi değerinin büyük olduğunu belirterek, "Emek verip büyüttüğüm hayvanlarım bir anda telef oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Yetkililerden başıboş köpekler konusunda önlem alınmasını istiyorum" dedi.

Mahalle sakinleri de benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde feci kaza: Metrelerce havaya savruldu! O anlar saniye saniye kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gidiyor! 2 ismi ziyaret edecek, aralarında İmamoğlu yok - Gündem2 ismi ziyaret edecek, aralarında İmamoğlu yokLeman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı! - GündemLeman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı!Binlerce arı şehir merkezini istila etti! Vatandaşlar büyük panik yaşadı - GündemBinlerce arı şehir merkezini istila ettiİstanbul'da yangın paniği! Çevre ilçelerden destek: Karadan ve havadan müdahale - Gündemİstanbul'da yangın paniği! Karadan ve havadan müdahale150 milyon TL'lik vurgun! Dolandırıcılık çetesi böyle çökertildi: 1.2 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu - GündemÇete çökertildi! 1.2 milyar TL'lik mal varlığı...Erdoğan'ın 'bayrak' çağrısı karşılık buldu! Ay-yıldız, ülke genelinde göndere çekiliyor - GündemErdoğan'ın 'bayrak' çağrısı karşılık buldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...