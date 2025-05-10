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Seat’tan Plug-in Hybrid Leon’a özel kampanya

Kaynak: HABER MERKEZİ
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Seat’tan Plug-in Hybrid Leon’a özel kampanya
T-Otomobil Haberleri  / HABER MERKEZİ

Seat, düzenlediği kampanya kapsamında, Leon’un 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR versiyonunu, 300 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde “0” faizli kredi fırsatıyla müşterilerin beğenisine sunuyor.1.985.000 Liste fiyatına sahip araca 1 milyon 685 bin TL peşin geri kalanı aylık 25 bin TL ödeyerek sahip olunabiliyor, işte detaylar: 

Markanın amiral gemisi modeli Leon’un plug-in hibrit versiyonu FR donanım seviyesi ve yeni e-HYBRID teknolojili şarj edilebilir hibrit versiyonuyla 300 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde “0” faizli taşıt kredisi avantajıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Seat’tan Plug-in Hybrid Leon’a özel kampanya - 1. Resim

204 BEYGİR 350 NM TORK SUNUYOR

Söz konusu model yeni nesli 1.5 e-HYBRID motoru sayesinde tam 173 kilometreye kadar şehir içi elektrikli menzil sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Araç DC hızlı şarj ile sadece 26 dakikada (%10-%80) şarj edilebiliyor.

Önden çekişli (FWD) sistemle gelen araç, 6 ileri DSG otomatik şanzımanla donatılırken kombine olarak 204 PS azami güç ve 350 Nm tork üreten yeni Leon, 0’dan 100 km/s hıza 7,7 saniyede ulaşabiliyor.

Seat’tan Plug-in Hybrid Leon’a özel kampanya - 2. Resim

KARMA ORTALAMA 100 KM’DE 0.4 LİTRE

WLTP normlarına göre 0,4 l/100 km birleşik yakıt tüketimi ve 9 g/km CO₂ emisyon değeri sunan SEAT Leon’un 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR versiyonu 1.985.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla alınabiliyor.

16 Mayıs 2025 tarihlerine kadar geçerli olacak kampanyada 300 bin TL’nin aylık ödemesi ise 25 bin TL olarak belirtiliyor… 

 

Kaynak: HABER MERKEZİ

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