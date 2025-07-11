eSIM yasaklandı mı? Kötü haber verildi

Yurt dışına çıkanlar arasında popüler olan dijital eSIM servis sağlayıcılarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Özellikle Saily, Airalo, Holafly, Nomadi Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM kullanıcıları Türkiye'de bu servislere yasak getirip getirilmediğini araştırmaya başladı.

Fiziksel bir SIM kartı yerine cihazlara entegre edilen eSIM, mobil hat kullanıma imkan tanımaktadır. Saily, Airalo, Holafly, Nomadi Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM gibi eSIM sağlayıcılarının birçok kullanıcı vardır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararla birlikte eSIM'ın Türkiye'deki akıbeti belli oldu. Böylelikle eSIM'ın yasaklanıp yasaklanmadığı konusuna ilişkin net bir cevap verildi.

ESIM YASAKLANDI MI?

eSIM Türkiye'de yasaklanmamıştır. BTK yalnızca bazı eSIM hizmet sağlayacılarına erişim engeli kararı aldığını duyurmuştur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla aldığı kararla beraber eSIM sağlayıcılarına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Artık Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM platformlarına artık doğrudan erişim sağlanamıyor.

ESIM KAPATILDI MI?

eSIM Türkiye'de kapatışmamıştır. Saedece BTK tarafından alınan bir karar doğrultusunda bazı yabancı eSIM sağlayıcılarına Türkiye'den erişim engeli getirilmiştir.

Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM erişim engeli getirilen sağlayıcılar arasındadır.

SAİLY, AİRALO, HOLAFLY, NOMAD, INSTABRİDGE, MOBİMATTER, ALOSİM VE BNESIM SAĞLAYICILARINA ERİŞİM VAR MI?

10 Temmuz 2025 tarihinde BTK'nın aldığı kararla Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM hizmet sağlayacılarına erişim engeli getirildi.

Bu erişim engeli, Türkiye'den bu sağlayıcılara ait yeni eSIM satın almayı ve yüklemeyi kapsamaktadır.

TÜRKİYE'DE HANGİ ESIM SERVİSLERİ AKTİFTİR?

Türkiye'de eSIM hizmeti birçok operatör tarafından sağlanmaktadır.

Ancak Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM gibi yabancı eSIM sağlayıcılarına erişim engeli getirilmiştir.