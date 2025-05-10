Özgür Özel'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Sonuna kadar destekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van'da konuşma yaptı. Terör örgütü PKK'nın kongre duyurusunun ardından yapacağı açıklamaya değinen Özel, "Biz terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakması ile ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van'da Kent Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılıp açıklamalarda bulundu.

"SİLAHLARIN BIRAKILMASINI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ve yapılacak açıklamaya değinen Özel, "Buradan bir kez daha söylüyorum: 'Efendim terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz?' diyorlar. Biz terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakması ile ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

"BUNA EVET DEMEYEN SÜRECİN DIŞINDADIR"

Özel şöyle devam etti: "Meclis zemininde Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü yanlış uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını, en başta kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Şimdi "terörsüz Türkiye ne diyorsun?" Buna evet demeyen bu sürecin dışındadır."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasıyla başka bir boyuta taşınmıştı.

Dün beklenen oldu ve terör örgütü 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrelerini topladıklarını, tarihi kararlar aldıklarını ve bunu en kısa zamanda açıklayacaklarını duyurdu.

Bu noktada gözler açıklanacak kararlara çevrilmiş oldu.