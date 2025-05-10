Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil birbirine girdi! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kazada ortalık kan gölüne döndü. Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobil birbirine girdi.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yola savrulan tomruklar ise Ezine Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırılıyor.

BAKAN TUNÇ: 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Kazanın ardından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

VALİ TORAMAN: KAZADAN 28 KİŞİ ETKİLENDİ

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman, ekiplerin kazaya derhal müdahale ettiğini belirterek, "Olaya Ezine istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan tomruk yüklü kamyonun devrilerek karşı yöne geçmesi neden olduğu belli oluyor" dedi.

Vali Toraman, kazadan 28 kişinin etkilendiğini ifade ederek, "Yaralılar hastaneye sevk edildilerç Maalesef hastanede 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu. Birkaç vatandaşımızın durumunun kritik olduğu bildirildi" şeklinde konuştu.