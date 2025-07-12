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Haberler > Kültür - Sanat > Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı

Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi&#039;ne alındı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu." ifadelerini kullandı.

Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı - 1. Resim

Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu bu coğrafyanın artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındığını aktaran Ersoy, 20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanının, Lidya uygarlığının temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde bulunduğunu belirtti.

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, "Türkiye'nin kültürel hazineleri, Türkiye Yüzyılı'nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti'nin büyülü atmosferini keşfetmeye herkesi davet ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı - 2. Resim

KORUMA FAALİYETLERİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2013'ten bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan arkeolojik alan, Paris'te gerçekleştirilen 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı.

Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı - 3. Resim

UNESCO'nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan alan, Anadolu'nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkati çekiyor. Bölgede, Sardes Kazı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında arkeolojik kazıların yanı sıra interdisipliner koruma faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası iş birliğiyle devam ediyor.

Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı - 4. Resim

Türkiye, bu yeni kayıtla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerini daha da güçlendirirken, Anadolu'nun zengin tarihsel katmanlarını evrensel miras çatısı altına taşımayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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