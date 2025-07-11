Bağ evindeki kazı derinleşti! Şehrin tarihini değiştirebilir

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evindeki izinsiz kazıda ortaya çıkan mozaik, şehrin Roma dönemine uzanan kadim geçmişine ışık tutuyor. Kazıları derinleştiren Arkeolog Halis Alıcı mozaik ve yeni bulunan eserler hakkında bilgiler paylaştı.

Tokat Zile'de bir bağ evinde bulunan Roma mozaiği gündeme yerleşmişti.

İzinsiz kazıyla bulunan mozaik kazıyı yapan kişilerin sosyal medya paylaşımıyla orta çıkmıştı.

Uzmanlar tarafından Roma dönemine ait bir kamu binası kalıntısı olarak değerlendirilen yer hakkında yeni keşiflere imza atıldı.

Hititler ve Frigler'den başlayarak birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tokat, geçmişiyle Anadolu'nun en köklü şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Şehirdeki bazı alanlarda yapılan kazılarda da binlerce yıllık eserlere rastlanmıştı.

MOZAİKTE YAZANLAR

Uzman değerlendirmelerine göre mozaikte kullanılan yeşil, sarı, mavi ve beyaz renkli işlemeler ile üzerindeki yazıda geçen "bolluk, bereket, refah ve huzur" ifadeleri, bu alanın kamusal bir yapı olduğunu düşündürüyor.

Yapılan kurtarma kazısı çalışmalarında bulunan mozaiğin tente ve muşamba ile kapatılması dikkatlerden kaçmadı.

"ROMA DÖNEMİNDE BU TÜR MOZAİKLERİ KAMUSAL ALANLARDA GÖRÜYORUZ"

Yağıbasan Medresesi Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi görevlisi arkeolog Halis Alıcı mozaik hakkında şu bilgileri verdi:

"Tokat'ın geçmişine baktığımızda Hititler, Frigler burada yerleşimlerde bulunmuşlar. Yerleşim açısından baktığımızda sonrasında Roma da buraya geliyor.

Birçok kavmin yerleşim yaptığı kadim bir coğrafya olduğu için 900 bin yıllık bir yerleşim yerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla birçok kavme ait buluntu ve kalıntıları biliyoruz. Erbaa Horoztepe olsun, Maşat höyük olsun.

Buralarda yapılan çalışmalarda binlerce yıllık kalıntıları bulmuştuk. Bunun akabinde değerlendirdiğimizde Zile'de de kaçak kazı neticesinde ortaya çıkan mozaiği ele aldığımız zaman yine Roma dönemine güzel bir atıfta bulunuyor.

Burayı da baz aldığımızda yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen görüntülerden gördüğüm kadarıyla kendi uzmanlığıma göre şöyle değerlendirebilirim. Kamu binasına ait bir alan olduğunu düşünebiliriz. Genelde bu tür mozaik resimleri kamu binalarında kullanılır.

Yine bu mozaik resmin üzerinde bulunan yazıda bolluk, bereket, refah ve huzur anlamlarında kullanılıyor.

Mozaiği renkler açısından değerlendirdiğimizde de yeşil, sarı, mavi ve beyaz renklerinde seramik gibi işlemeler yapılmış. Bunlar da bize orta ve geç Roma yani milattan önce 400'ler ve sonrasına götürüyor.

Roma'da asker alım merkezleri, sağlık tesisleri, politikacıların toplandığı birtakım tesisler, lokaller ve bunun yanı sıra halkın sık sık kullandığı pazar yerleri, meydanlar, çarşılar gibi günümüz tabiriyle kamusal alan olarak nitelendirebileceğimiz alanların tamamında bu tür mozaikleri görüyoruz.

Bunun yanı sıra bazı önemli kişilerin, devlet saraylarının ya da komut kademesindeki önemli senatörlerin, önemli komutanların saraylarının kabul salonlarında da bu tür mozaikleri görüyoruz."