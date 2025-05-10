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Eyüpspor Kasımpa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eyüpspor Kasımpa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11&#039;ler açıklandı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor, Süper Lig 35. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligde 6. sırada olan Eyüpspor, 9. sıradaki Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak. İlk 11'leri açıklanan karşılaşmanın canlı yayın bilgileri araştırılıyor. 

Süper Lig 35. haftasının günün karşılaşmalarından biri de Eyüpspor Kasımpaşa. İlk yarıda maçı Kasımpaşa kazanmıştı. Eyüpspor, rövanşı almak ve üst sıralara tutunmak istiyor. İşte Eyüpspor Kasımpaşa maçı canlı bilgileri, ilk 11'ler...

EYÜPSPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynanacak Eyüpspor Kasımpaşa maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. 

Eyüpspor Kasımpa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı! - 1. Resim

EYÜPSPOR KASIMPAŞA İLK 11'LER

Eyüpspor İlk 11:
Kalede Berke Özer.
Defans hattında Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz, Rúben Vezo ve Umut Meraş.
Ön liberoda Taras Stepanenko.
Orta saha dörtlüsünde Halil Akbunar, Emre Mor, Tayfur Bingöl ve Prince Ampem.
İleri uçta ise Umut Bozok görev aldı.

Kasımpaşa İlk 11:
Kalede Andreas Gianniotis.
Defans hattında Jhon Espinoza, Kamil Piątkowski, Yasin Özcan ve Kévin Rodrigues.
Ön liberoda Cafú.
Orta saha dörtlüsünde Mamadou Fall, Haris Hajradinović, Aytaç Kara ve Mortadha Ben Ouanes.
İleri uçta Nuno Da Costa yer aldı.

Eyüpspor Kasımpa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı! - 2. Resim

Eyüpspor Yedekler:
Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Caner Erkin, Erdem Gökçe, Batuhan Uzgul, Emre Akbaba, Hamza Akman, Erdem Çalık, Recep Niyaz, Hüseyin Maldar.

Kasımpaşa Yedekler:
Sinan Bolat, Adnan Aktaş, Taylan Utku Aydın, Cláudio Winck, Antonín Barák, Josip Brekalo, Yusuf İnci, Can Keleş, Atakan Müjde, Berk Can Yıldızlı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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