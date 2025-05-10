İlk 11'ler belli oldu: Konyaspor Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 

Konyaspor, Süper Lig 35. haftasında ÇAYKUR Rizespor'u konuk ediyor. Aralarında üç puan iki takım arasındaki mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Konyaspor Rizespor canlı yayın kanal bilgileri merak ediliyor.

Süper Lig 35. haftasında Konyaspor ile Rizespor karşılaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ilk 11'leri belli olurken futbolseverler maçın şifresiz canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

KONYASPOR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 35. haftasında oynanacak Konyaspor Rizespor maçı saat 16.00'da başlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalında yayınlanacak.

KRİTİK KARŞILAŞMA

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 40 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Konyaspor ise 43 puanla 10. sırada yer alıyor.

Karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip. Ev sahibi Konyaspor, son dört maçta Çaykur Rizespor'a karşı galibiyet elde edemedi ve bu durumu tersine çevirmek istiyor. Öte yandan, Çaykur Rizespor deplasmanda üst üste üç maçtır mağlup oluyor ve bu kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

NEREDEN İZLENİR?

beIN Sports 2 kanalını Digiturk 78. kanaldan, Kablo TV 233. kanaldan ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.

KONYASPOR RİZESPOR İLK 11'LERİ

Konyaspor’un 4-3-3 dizilişindeki ilk 11’i:

Kalede Deniz Ertaş.

Defansta Uğurcan Yazğılı, Riechedly Bazoer, Josip Ćalušić ve Guilherme Haubert Sityá.

Orta sahada Morten Bjorlo, Marko Jevtović ve Oğulcan Ülgün görev alacak.

Hücum hattında ise Alassane Ndao, Umut Nayir ve Yusuf Erdoğan forma giyecek.

Rizespor’un 4-2-3-1 dizilişindeki ilk 11’i:

Kalede Ivo Grbić.

Defans hattında Taha Şahin, Samet Akaydın, Husniddin Alikulov ve Casper Højer.

Ön liberoda Dal Varešanović ve Berkay Özcan.

Hücum üçlüsünde Mithat Pala, Ibrahim Olawoyin ve Altin Zeqiri yer alıyor.

İleri uçta ise Ali Sowe görev yapacak.

Konyaspor Yedekler:

Jakub Słowik, Nikola Boranijašević, Muzaffer Utku Eriş, Yasir Subaşı, Abdurrahman Üresin, Hamidou Keyta, Pedrinho, Louka Prip, Melih Bostan.

Rizespor Yedekler:

Tarık Çetin, Ayberk Karapo, Eray Korkmaz, Attila Mocsi, Babajide David Akintola, Muhamed Buljubašić, Rachid Ghezzal, Abdülkadir Ömür, Emrecan Bulut, Václav Jurečka.