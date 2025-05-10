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Lazio Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı, şifresiz kanal seçeneği merak ediliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lazio Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız&#039;ın oynayıp oynamayacağı, şifresiz kanal seçeneği merak ediliyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lazio ile Juventus, Serie A'nın 36. haftasında karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'un maçları yakından takip ediliyor. Bu akşam oynanacak Lazio Juventus maçı canlı yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'leri belli oldu. 

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Lazio, Juventus'u konuk ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde Lazio, 63 puanla 6. sırada. Juventus da yine 63 puanla averajla 4. sırada. 

Kritik karşılaşma öncesinde Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. 

LAZIO JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio ile Juventus, 10 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak. Olimpico Stadında oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Lazio Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı, şifresiz kanal seçeneği merak ediliyor! - 1. Resim

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

İtalya'daki Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir karşılaşma için bir araya gelen Lazio, Cumartesi günü Stadio Olimpico'da ilk dörtteki rakibi Juventus'u ağırlayacak. Kenan Yıldız, kart cezalısı olduğu bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. 

Lazio Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı, şifresiz kanal seçeneği merak ediliyor! - 2. Resim

TAKIMLARDA SON DURUMLAR

Juventus forması giyen Luca Pellegrini'nin bu hafta sonu Lazio'nun tek müsait bek oyuncusu olabileceği endişelerinin ardından, Manuel Lazzari ve Nuno Tavares'in tam antrenmana dönmesi Marco Baroni'nin sıkıntılarını hafifletti.

Adam Marusic Empoli karşısında bir sakatlık geçirdi ancak Pellegrini'nin solda yer almasıyla sağ bekteki rolüne devam edebilecek durumda. Patric ve Elseid Hysaj - ki ikincisi geçen hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı - ev sahibi takımın tek eksik oyuncuları olacak.

Juve'den kiralanan bir başka oyuncu olan Nicolo Rovella genellikle orta sahada Matteo Guendouzi ile birlikte başlarken, Taty Castellanos ve Boulaye Dia hücumda güçlerini birleştiriyor.

Ayrıca Igor Tudor, Monza karşısında oyundan atıldığı için aldığı iki maçlık men cezasının ikinci maçını çeken forvet Kenan Yıldız'dan yoksun oynarken, Teun Koopmeiners hala aşil problemiyle mücadele ediyor.

Lazio Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı, şifresiz kanal seçeneği merak ediliyor! - 3. Resim

MUHTEMEL İLK 11'LER

Lazio: Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Gonzalez; Kolo Muani

Lazio Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı, şifresiz kanal seçeneği merak ediliyor! - 4. Resim

NEREDEN İZLENİR? 

İtalya Serie A'da haftanın önemli karşılaşmalarından Lazio Juventus maçı bu akşam oynanacak. S sport 2 kanalından yayınlanacak maçı S Sport + ile Exxen platformları üzerinden takip edilebilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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