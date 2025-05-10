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Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Benfica Sporting maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Benfica Sporting maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11&#039;ler belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz Primeira Ligi 33. haftasında Benfica, Sporting'i konuk ediyor. Aynı puana sahip 1. ve 2. sıradaki takımların karşılaşması heyecanla beklenirken Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte Benfica Sporting maçı canlı yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler...

Portekiz Primeira Liginde haftanın önemli karşılaşmasında iki şampiyonluk adayı karşı karşıya geliyor: Benfica Sporting.

Geride kalan 32 haftada 78'er puan toplayan iki takımdan Sporting, averajla lider konumda. 

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün kadrosunda yer aldığı Benfica ise 2. sırada. Lizbon'da oynanacak karşılaşmanın şifresiz canlı yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

BENFİCA SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Lizbon derbisinde Benfica ile Sporting, 10 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Estádio da Luz'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak sporseverler ile buluşacak. 

Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Benfica Sporting maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica forması altında Orkun Kökçü ile birlikte başarılı maçlar çıkarmaya devam ediyor. Bu akşam oynanacak kritik Sporting maçında cezası ya da sakatlığı olmayan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor. 

Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Benfica Sporting maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! - 2. Resim

TAKIMLARDA SON DURUMLAR

Angel Di Maria tam formuna geri döndü ve Benfica'nın kadrosunda yer alabilir, Arjantinli oyuncu Cumartesi günkü derbi gibi önemli anlarda genellikle öne çıkıyor, bu da Zeki Amdouni'nin yedek kulübesine düşebileceği anlamına geliyor.

Alvaro Carreras, Estoril karşısında aldığı maç men cezasının ardından takıma dönüyor ve İspanyol oyuncunun sol bekte başlaması bekleniyor.

Bu arada Alexander Bah, Manu Silva ve Renato Sanches sakatlıklarını atlatmaya çalışırken kenara alındılar.

Sporting'de ise Geny Catamo, Benfica'ya karşı oynadığı son iki maçta da ağları buldu ancak bir önceki maçta yedek kulübesinde kayda değer bir etki yapan Geovany Quenda ile sağ bekte forma rekabetine girecek.

Sakatlıkları bulunan Nuno Santos, Joao Simoes ve Daniel Braganca kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Benfica Sporting maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! - 3. Resim

MUHTEMEL İLK 11'LER

Benfica: Trubin; Carreras, Silva, Otamendi, Araujo; Florentino, Orkun Kökçü; Kerem Aktürkoğlı, Aursnes; Di Maria; Pavlidis

Sporting Lisbon: Silva; Inacio, Debast, Quaresma; Reis, Hjulmand, Morita, Catamo; Pote, Gyokeres, Trincao 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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