Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi maç programı (Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga)

Bugün, futbolseverlerin merakla beklediği maçlar oynanacak. Süper Ligde Trabzonspor Galatasaray maçı haftanın önemli karşılaşması olarak heyecanla yakından takip edilecek. İşte 10 Mayıs Cumartesi günü maç programı...

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği güncel fikstür bilgileri merak ediliyor. Bugün hangi ligde, hangi takımlar karşı karşıya gelecek sorusu araştırılırken, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri belli oldu. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

10 Mayıs Cumartesi günü göze çarpan maçlar arasında Trabzonspor Galatasaray maçı ilk sırayı alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmandan üç puanla dönüp Fenerbahçe ile arayı açmak istiyor.

Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus, İtalya Serie A'da Lazio'nun konuğu olacak. Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica ise Sporting'i konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

SÜPER LİGDE GÜNÜN MAÇLARI

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

TRENDYOL 1. LİG

16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor (11 Nisan)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

AVRUPA LİGLERİNDE GÜNÜN MAÇLARI

İngiltere - Premier Lig

17:00 Fulham Everton

17:00 Ipswich Town Brentford

17:00 Southampton Manchester City

17:00 Wolves Brighton

19:30 Bournemouth Aston Villa



İspanya - La Liga

15:00 Valencia Getafe

17:15 Celta Sevilla

19:30 Mallorca Real Valladolid

19:30 Girona Villarreal

22:00 Atlético Madrid Real Sociedad

İtalya - Serie A

16:00 Como Cagliari

19:00 Lazio Juventus

21:45 Empoli Parma



Almanya - Bundesliga

16:30 Kiel Freiburg

16:30 Bochum Mainz 05

16:30 Union Berlin Heidenheim

16:30 Werder Bremen RB Leipzig

19:30 Bayern Borussia M'gladbach

Fransa - Ligue 1

22:00 Reims Saint-Étienne

22:00 Monaco Lyon

22:00 Brest Lille

22:00 Toulouse Lens

22:00 Montpellier PSG

22:00 Rennes Nice

22:00 Le Havre Marseille

22:00 Angers Strasbourg

22:00 Auxerre Nantes



Portekiz - Primeira Liga

17:30 Santa Clara Famalicão

17:30 Nacional Rio Ave

20:00 Benfica Sporting

22:30 Gil Vicente Arouca

22:30 Casa Pia Braga