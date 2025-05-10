Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi maç programı (Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga)
Bugün, futbolseverlerin merakla beklediği maçlar oynanacak. Süper Ligde Trabzonspor Galatasaray maçı haftanın önemli karşılaşması olarak heyecanla yakından takip edilecek. İşte 10 Mayıs Cumartesi günü maç programı...
Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği güncel fikstür bilgileri merak ediliyor. Bugün hangi ligde, hangi takımlar karşı karşıya gelecek sorusu araştırılırken, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri belli oldu. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
10 Mayıs Cumartesi günü göze çarpan maçlar arasında Trabzonspor Galatasaray maçı ilk sırayı alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmandan üç puanla dönüp Fenerbahçe ile arayı açmak istiyor.
Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus, İtalya Serie A'da Lazio'nun konuğu olacak. Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica ise Sporting'i konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.
SÜPER LİGDE GÜNÜN MAÇLARI
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
TRENDYOL 1. LİG
16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor (11 Nisan)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
AVRUPA LİGLERİNDE GÜNÜN MAÇLARI
İngiltere - Premier Lig
17:00 Fulham Everton
17:00 Ipswich Town Brentford
17:00 Southampton Manchester City
17:00 Wolves Brighton
19:30 Bournemouth Aston Villa
İspanya - La Liga
15:00 Valencia Getafe
17:15 Celta Sevilla
19:30 Mallorca Real Valladolid
19:30 Girona Villarreal
22:00 Atlético Madrid Real Sociedad
İtalya - Serie A
16:00 Como Cagliari
19:00 Lazio Juventus
21:45 Empoli Parma
Almanya - Bundesliga
16:30 Kiel Freiburg
16:30 Bochum Mainz 05
16:30 Union Berlin Heidenheim
16:30 Werder Bremen RB Leipzig
19:30 Bayern Borussia M'gladbach
Fransa - Ligue 1
22:00 Reims Saint-Étienne
22:00 Monaco Lyon
22:00 Brest Lille
22:00 Toulouse Lens
22:00 Montpellier PSG
22:00 Rennes Nice
22:00 Le Havre Marseille
22:00 Angers Strasbourg
22:00 Auxerre Nantes
Portekiz - Primeira Liga
17:30 Santa Clara Famalicão
17:30 Nacional Rio Ave
20:00 Benfica Sporting
22:30 Gil Vicente Arouca
22:30 Casa Pia Braga