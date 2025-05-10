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Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi maç programı (Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga)

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi maç programı (Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga)
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün, futbolseverlerin merakla beklediği maçlar oynanacak. Süper Ligde Trabzonspor Galatasaray maçı haftanın önemli karşılaşması olarak heyecanla yakından takip edilecek. İşte 10 Mayıs Cumartesi günü maç programı...

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği güncel fikstür bilgileri merak ediliyor. Bugün hangi ligde, hangi takımlar karşı karşıya gelecek sorusu araştırılırken, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri belli oldu. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 

10 Mayıs Cumartesi günü göze çarpan maçlar arasında Trabzonspor Galatasaray maçı ilk sırayı alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmandan üç puanla dönüp Fenerbahçe ile arayı açmak istiyor. 

Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus, İtalya Serie A'da Lazio'nun konuğu olacak. Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica ise Sporting'i konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. 

Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi maç programı (Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga) - 1. Resim

SÜPER LİGDE GÜNÜN MAÇLARI 

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi maç programı (Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga) - 2. Resim

TRENDYOL 1. LİG

16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor (11 Nisan)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi maç programı (Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga) - 3. Resim

AVRUPA LİGLERİNDE GÜNÜN MAÇLARI 

İngiltere - Premier Lig
17:00 Fulham  Everton
17:00 Ipswich Town  Brentford
17:00 Southampton  Manchester City
17:00 Wolves  Brighton
19:30 Bournemouth  Aston Villa
 

İspanya - La Liga
15:00 Valencia  Getafe
17:15 Celta  Sevilla
19:30 Mallorca  Real Valladolid
19:30 Girona  Villarreal
22:00 Atlético Madrid  Real Sociedad

Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi maç programı (Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga) - 4. Resim

İtalya - Serie A
16:00 Como  Cagliari
19:00 Lazio  Juventus
21:45 Empoli  Parma
 

Almanya - Bundesliga
16:30 Kiel  Freiburg
16:30 Bochum  Mainz 05
16:30 Union Berlin  Heidenheim
16:30 Werder Bremen  RB Leipzig
19:30 Bayern  Borussia M'gladbach

Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi maç programı (Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga) - 5. Resim

Fransa - Ligue 1
22:00 Reims  Saint-Étienne
22:00 Monaco  Lyon
22:00 Brest  Lille
22:00 Toulouse  Lens
22:00 Montpellier  PSG
22:00 Rennes  Nice
22:00 Le Havre  Marseille
22:00 Angers  Strasbourg
22:00 Auxerre  Nantes
 

Portekiz - Primeira Liga
17:30 Santa Clara  Famalicão
17:30 Nacional  Rio Ave
20:00 Benfica  Sporting
22:30 Gil Vicente  Arouca
22:30 Casa Pia  Braga

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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