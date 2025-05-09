Galatasaray Trabzonspor'u yenerse şampiyon olur mu? Süper Lig 35. hafta Trabzonspor Galatasaray maçı

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar Trabzonspor maçını kazanması halinde şampiyon olup olmayacağı merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig 35. haftasında lider Galatasaray, Papara Park'ta Trabzonspor'un konuğu olacak. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olarak değerlendiriliyor. Galatasaray Trabzonspor'u yenerse şampiyon olur mu merak ediliyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR'U YENERSE ŞAMPİYON OLUR MU?

Galatasaray, Trabzonspor’u yenmesi halinde puanını 86’ya çıkarma şansını yakalayabilir. Eğer aynı hafta Fenerbahçe, Başakşehir FK deplasmanında puan kaybederse sarı-kırmızılılar ligin bitimine 3 hafta kala 25. Süper Lig şampiyonluğunu garantileyecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da Papara Park’ta oynanacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

Atilla Karaoğlan maçın hakemi oldu. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir, dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak. Maçın VAR hakemi olarak Alper Akarsu görev yapacak.