Galatasaray kombine fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? GS kombine detayları açıklandı

Galatasaray Kulübü, 2025-2026 futbol sezonu için kombine biletlerinin satışına başlayacak tarihleri ve yeni sezon fiyatlarını açıkladı. Taraftarlar, öncelikli satış haklarından yararlanabilmek için sabırsızlanırken, kombine fiyatları da merak konusu oldu. Galatasaray kombine fiyatları ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak sorularının cevapları netlik kazandı.

GALATASARAY KOMBİNE FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray, 2025-2026 futbol sezonu için kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Taraftarlar, farklı tribün kategorilerindeki biletler için değişen fiyatlar ile kombine alabilecekler.

2025-2026 sezonu için Galatasaray kombine fiyatları:

Kale arkası üst tribün fiyatı 24.000 TL, kale arkası tribün ise 26.000 TL olarak belirlendi.

Daha merkezi tribünlerde fiyatlar ise arttı. Doğu ve Batı üst tribün fiyatı 53.000 TL, alt tribün fiyatı ise 60.000 TL olarak açıklandı.

Saha yakınındaki tribünlerdeki bilet fiyatları ise 80.000 TL ile 180.000 TL arasında değişiyor.

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GALATASARAY KOMBİNE SATIŞI BAŞLADI MI?

Galatasaray 2025-2026 sezonu için kombine biletlerinin satışına 12 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak. Kombine biletlerin satışı öncelikli olarak GSPara kart sahiplerine yapılacak.

Taraftarlar 12 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te biletlerini alabilecekler. 13 Mayıs Salı günü ise Galatasaray logolu Passolig kart sahipleri, Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kombine alabilecekler. Her taraftar yalnızca bir adet kombine bilet alabilecek.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, 10 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak saat 19.00’da başlayacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar dev maçı beIN Sports’un ekranlarından izleyebilecekler.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki önemli karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir olacak. Dördüncü hakem olarak ise Batuhan Kolak görev yapacak.

Maçın gözlemcisi Mustafa Arslan olurken, temsilciler Hakan Bebek, Cengiz Akar, Fatih Aksoy ve Berk Özbek olacak.