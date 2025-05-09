9 Mayıs bugünkü maç programı Süper Lig ve Avrupa'da günün maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 09:22 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 09:22 - Güncelleme:

9 Mayıs bugünkü maç programı açıklandı. Süper Lig, Laliga, Premier Lig, Seria A ve Bundesliga 9 Mayıs günün maçları ve yayınlanacağı yerler belli oldu.

Bugünkü maçları takip etmek isteyen futbolseverler 9 Mayıs bugün hangi maçlar var araştırıyor. 9 Mayıs Cuma günün maç programı belli oldu. 9 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? Süper Lig 20:00 Başakşehir FK - Fenerbahçe | beIN Sports 1 20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor | beIN Sports 2 İspanya LaLiga 21:30 Cadis - Almeria 22:00 Las Palmas - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus İtalya Serie A 21:45 Milan - Bologna | S Sport Plus, S Sport 2 Almanya Bundesliga 21:30 Wolfsburg - Hoffenheim | Bein Sports 4

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan