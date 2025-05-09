Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 9 Mayıs bugünkü maç programı Süper Lig ve Avrupa'da günün maçları

9 Mayıs bugünkü maç programı Süper Lig ve Avrupa'da günün maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
9 Mayıs bugünkü maç programı Süper Lig ve Avrupa&#039;da günün maçları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Mayıs bugünkü maç programı açıklandı. Süper Lig, Laliga, Premier Lig, Seria A ve Bundesliga 9 Mayıs günün maçları ve yayınlanacağı yerler belli oldu.

Bugünkü maçları takip etmek isteyen futbolseverler 9 Mayıs bugün hangi maçlar var araştırıyor. 9 Mayıs Cuma günün maç programı belli oldu. 

9 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Başakşehir FK - Fenerbahçe | beIN Sports 1

20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor | beIN Sports 2

İspanya LaLiga

21:30 Cadis - Almeria

22:00 Las Palmas - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus

İtalya Serie A

21:45 Milan - Bologna | S Sport Plus, S Sport 2

Almanya Bundesliga

21:30 Wolfsburg - Hoffenheim | Bein Sports 4 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Anneler günü ne zaman? Anneler günü için hediye önerileri ve kutlama mesajlarıMehmet Ali Erbil'den 'nafaka' açıklaması: 29 yıldır kesintisiz ödeyen tek adamım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anneler günü ne zaman? Anneler günü için hediye önerileri ve kutlama mesajları - HaberlerAnneler günü ne zaman? Anneler günü için hediye önerileri ve kutlama mesajlarıSurvivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sakatlık geçiren Yağmur yürekleri ağza getirdi! - HaberlerSurvivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sakatlık geçiren Yağmur yürekleri ağza getirdi!Muhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerMuhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu! - HaberlerResmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu!9 Mayıs 2025 Cuma atama kararları neler? İşte bugünün karar ve düzenlemeleri... - Haberler9 Mayıs 2025 Cuma atama kararları neler? İşte bugünün karar ve düzenlemeleri...Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! - HaberlerBugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...