9 Mayıs bugünkü maç programı Süper Lig ve Avrupa'da günün maçları
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
9 Mayıs bugünkü maç programı açıklandı. Süper Lig, Laliga, Premier Lig, Seria A ve Bundesliga 9 Mayıs günün maçları ve yayınlanacağı yerler belli oldu.
Bugünkü maçları takip etmek isteyen futbolseverler 9 Mayıs bugün hangi maçlar var araştırıyor. 9 Mayıs Cuma günün maç programı belli oldu.
9 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Başakşehir FK - Fenerbahçe | beIN Sports 1
20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor | beIN Sports 2
İspanya LaLiga
21:30 Cadis - Almeria
22:00 Las Palmas - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus
İtalya Serie A
21:45 Milan - Bologna | S Sport Plus, S Sport 2
Almanya Bundesliga
21:30 Wolfsburg - Hoffenheim | Bein Sports 4
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan