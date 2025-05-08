Trabzonspor Galatasaray maçı hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan'un istatistikleri, Trabzon Galatasaray karnesi gündemde!

Atilla Karaoğlan, cumartesi günü oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçını yönetecek. Süper Ligin 35. haftasında oynanacak TS GS maçını yönetecek Atilla Karaoğlan'un istatistikleri, karnesi merak ediliyor.

Süper Ligin 35. haftasında oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. FİFA kokartlı hakem, bu sezon Trabzonspor ile Galatasaray'ın ikişer maçını yönetti.

Haftanın önemli maçını yönetecek Atilla Karaoğlan hakemlik kariyeri, istatistikleri, Trabzonspor ile Galatasaray karnesi merak ediliyor.

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan, 22 Haziran 1986'da Sakarya'da doğmuştur. Asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur.Babası eski bir futbolcudur.

SALDIRIYA UĞRADI

Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmeye başladı. 2018 yılında Spor Toto I.Lig'de yönettiği Balıkesirspor Ümraniyespor maçında bir taraftarın saldırısına uğradı.

HATALI KARARI SONRASINDA UZUN BİR SÜRE MAÇ VERİLMEDİ

3 Ocak 2023 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında, 25 Aralık 2022 tarihinde Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında verdiği hatalı karar nedeniyle kendisine uzun süre maç verilmeyeceği duyurulmuştur. Yaklaşık 1,5 - 2 ay sonra, 23. haftada oynanacak olan Ümraniyespor - Adana Demirspor maçını yönetti.

TRABZONSPOR KARNESİ

Atilla Karaoğlan, bu sezon Trabzonspor'un iki maçını yönetti. 1 Eylül 2024 tarihinde Eyüpspor Trabzonspor maçını yöneten Karaoğlan, bu maçta 3 sarı kart gösterdi. Karşılaşma 0-0 bitti.

23 Şubat 2025 tarihinde ise Trabzonspor'un Gaziantep FK takımı ile yaptığı karşılaşmayı yönetti. 3-2 bordo mavililerin kazandığı maçta bir penaltı kararı çıkarken 2 sarı kart gösterildi.

GALATASARAY KARNESİ

Atilla Karaoğlan, bu sezon ilk yarıda Galatasaray'ın Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçı yönetti. 21 Eylül 2024 tarihinde oynanan karşılaşmayı 3-1 sarı kırmızılılar kazandı. Maçta 9 sarı kart çıkarken bir kez de penaltı verildi.

12 Ocak 2025 tarihinde ise Başakşehir Galatasaray maçını yönetti. Bu maçta ise 8 sarı kart gösterilirken sarı kırmızılılar maçı 2-1 kazandı.