Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Büyük karşılaşmaya geri sayım başladı

Süper Lig'in zirvesine yön veren Galatasaray 35. hafta mücadelesinde zorlu bir deplasmana çıkıyor. Trabzonspor’un konuğu olacak sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yürüyüşünde kritik bir virajı geçmeye hazırlanıyor. Derbi heyecanı yalnızca puan tablosunu değil, taraftarın nabzını da yükseltti. Taraftarlar, büyük buluşmaya geri sayım başlarken “Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta?”, “Maç şifresiz mi yayınlanacak?”, “Bilet fiyatları ne kadar?” gibi soruların cevaplarını merakla araştırılıyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçı 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar arasında Papara Park’ta gerçekleşecek olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi mücadelesi Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayını şifreli olacak ve yalnızca beIN Sports aboneleri tarafından izlenebilecek.

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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

VIP Platinum - B: 6.000 TL

VIP Platinum - A/C: 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı Tribün: 600 TL

Doğu Tribün: 500 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 300 TL

Güney/Kuzey Kale Arkası: 250 TL

Misafir Tribün: 250 TL

GALATASARAY - TRABZONSPOR FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü doruk noktasına ulaşacak. Sezonun kupadaki final eşleşmesi Galatasaray ile Trabzonspor arasında olacak.

Final mücadelesi Gaziantep Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR FİNAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Ziraat Türkiye Kupası Finali için futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan bilet satışlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak büyük finalin biletleri henüz satışa sunulmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde Passo platformu üzerinden bilet satışlarını başlatması bekleniyor. TFF’nin yapacağı resmi duyuruyla birlikte bilet satış tarihi ve fiyatlandırmalar netlik kazanacak.