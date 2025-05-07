PSG Arsenal hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı muhtemel ilk 11'leri belli oldu

PSG Arsenal maçı ile Şampiyonlar Liginde finalin adı belli olacak. PSG ile Arsenal arasında bu akşam oynanacak maçın muhtemel ilk 11'leri, şifresiz kanalda olup olmadığı, canlı yayın bilgileri belli oldu. PSG Arsenal hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak soruları ise gündemde yerini aldı.

UEFA Şampiyonlar Liginde gözler bu akşam oynanacak PSG Arsenal maçına çevrildi. Devler Liginde ilk finalist İnter olurken rakibi yarı final rövanş maçı ile belli olacak. İlk maçı PSG, 2-1 kazanmıştı.

PSG Arsenal maçı yayınlanacağı kanal, maçın başlama saati, muhtemel ilk 11'ler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

PSG ARSENAL HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PSG ile Arsenal, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam karşılaşacak. 7 Mayıs Çarşamba gecesi oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak. PSG Arsenal maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

DEMBELE SERİYE SON VERDİ

Ousmane Dembélé dört dakika içinde attığı golle Londra'da çekişmeli ve sıkı bir mücadeleye sahne olan ilk ayağın sonucunu belirledi.

27 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki sekizinci golü Paris'e Arsenal karşısında altıncı denemesinde ilk galibiyetini getirdi (D3 L2).

"Çok acı çektik," diye itiraf etti Luis Enrique, takımı Arsenal'in Avrupa iç saha maçlarındaki 17 maçlık yenilmezlik serisine son vererek 2020'den bu yana ilk finaline yaklaştı.

Topçular zorlu bir açılış döneminin ardından iyi bir reaksiyon göstererek maça ortak oldular ve Gabriel Martinelli ile Leandro Trossard'ın golleriyle Gianluigi Donnarumma'yı harekete geçmeye zorladılar.

ARSENAL 19 YIL SONRA FİNALE ÇIKMAK İSTİYOR

Arsenal daha önce Avrupa'da evinde ilk maçta aldığı yenilgiyi (beş kez) telafi edemediği için tarih onların yanında değil ama teknik direktör Mikel Arteta kararlılığını koruyor. "Paris'te özel bir şeyler yapmamız gerekecek" diyen Arteta, kulübün 19 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağını söyledi.

7. RANDEVU

PSG ile Arsenal, tarihlerinde 7. karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Oynanan altı maçın ikisini Arsenal, birini PSG kazanırken üç maç berabere bitti. Bu maçlarda PSG 5 gol, Arsenal 7 gol attı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey; Rice; Saka, Trossard, Martinelli