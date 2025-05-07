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Galatasaray'a Eren Elmalı müjdesi! Trabzonspor maçında sahada olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;a Eren Elmalı müjdesi! Trabzonspor maçında sahada olacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivasspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Eren Elmalı'nın durumunun ciddi olmadığı ve Trabzonspor maçında sahada olacağı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u farklı mağlup eden Galatasaray'da tek moral bozan gelişme, Eren Elmalı'nın sakatlanarak oyundan çıkması olmuştu. Ancak, genç oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve cumartesi günü Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkabileceği öğrenildi.

Galatasaray'a Eren Elmalı müjdesi! Trabzonspor maçında sahada olacak - 1. Resim

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Galatasaray'a 3.5 milyon Euro bedelle transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez sahada olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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