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Osayi-Samuel Galatasaray'a mı? Menajerler aracılığıyla teklif edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osayi-Samuel Galatasaray&#039;a mı? Menajerler aracılığıyla teklif edildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Osayi-Samuel, Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılılar ise Nijeryalı oyuncuya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Osayi-Samuel için yeni bir iddia gündeme geldi. Avrupa Ligi basın toplantısında "Ali Koç ile görüşeceğim" açıklaması yapan Nijeryalı futbolcu, kulübüyle anlaşmaya varamadı.

Osayi-Samuel Galatasaray'a mı? Menajerler aracılığıyla teklif edildi - 1. Resim

HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamayan Osayi-Samuel, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Ancak Galatasaray cephesi, 2.7 milyon euro yıllık maaş talep eden oyuncuya net bir şekilde "ilgilenmiyoruz" cevabını verdi.

Osayi-Samuel Galatasaray'a mı? Menajerler aracılığıyla teklif edildi - 2. Resim

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Osayi-Samuel, 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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