Osayi-Samuel Galatasaray'a mı? Menajerler aracılığıyla teklif edildi

Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Osayi-Samuel, Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılılar ise Nijeryalı oyuncuya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Osayi-Samuel için yeni bir iddia gündeme geldi. Avrupa Ligi basın toplantısında "Ali Koç ile görüşeceğim" açıklaması yapan Nijeryalı futbolcu, kulübüyle anlaşmaya varamadı.

HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamayan Osayi-Samuel, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Ancak Galatasaray cephesi, 2.7 milyon euro yıllık maaş talep eden oyuncuya net bir şekilde "ilgilenmiyoruz" cevabını verdi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Osayi-Samuel, 2 asistlik performans sergiledi.