Ertuğrul Doğan: Fenerbahçe maçı öncesi hakemi kim aradı biliyorum

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'yi konuk ettikleri maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Doğan, karşılaşma öncesi telefonla aranan Çakır'ın, konakladığı Trabzon'dan Rize'ye geçtiğini söyledi.

Ertuğrul Doğan, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Hakem yönetimlerini ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştiren Trabzonspor Başkanı, Fenerbahçe ile iç sahada oynadıkları maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın müsabaka öncesi arandığını söyledi.

"SAÇMASAPAN ŞEKİLDE GOLÜMÜZ İPTAL EDİLDİ"

Fenerbahçe maçı öncesine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atan Doğan, "Türk futbolu gelişsin diye yabancı hakem, yabancı VAR konuşuldu. Sistem zaten kötüyken nasıl daha kötü hale gelebilir, çok ilginç. Her kulüp bu işten muzdarip. Bu tek başına Trabzonspor'un başarabileceği bir iş değil. Bu yapının komple değişmesi gerekiyor. Bu MHK ile bu işin olmayacağı görünüyor. Trabzonspor'da oynanan Fenerbahçe maçı mesela. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, Trabzon'da konaklarken telefon geliyor ve Rize'de konaklaması isteniyor. Bu telefonu kendisine kimin ettiğini de biliyorum. Maçın başında saçmasapan şekilde golümüz iptal edildi. Hakem bu durumdan etkilenerek mi iptal etti bu golü diye de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİLEN GOL, 90+12'DE KAYBEDİLEN MAÇ

3 Kasım 2024 tarihinde Papara Park'ta oynanan kritik mücadele, Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Ev sahibinin 38'inci dakikada Okay Yokuşlu ile bulduğu gol ceza sahasındaki faul nedeniyle iptal edilmişti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol ise 90+12'de Amrabat'tan gelmişti.