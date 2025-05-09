Galatasaray Trabzonspor maçında kimler eksik, kimler cezalı? Büyük karşılaşma yarın akşam!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 10 Mayıs Cumartesi akşamı güçlü rakibi Trabzonspor’a konuk olacak. Deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde her iki takımda da kadro durumları netlik kazanırken, sarı-kırmızılılar kritik müsabakaya eksiksiz hazırlanıyor. Taraftarlar ise maç öncesinde Galatasaray Trabzonspor maçında kimler yok, kimler ceza sınırında sorusunun cevabını merak ediyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Süper Lig'in şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi öncesinde, sarı-kırmızılı ekipte herhangi bir eksik bulunmuyor.

Sezon boyunca zaman zaman sakatlık ve ceza problemleriyle karşı karşıya kalan Galatasaray bu kez Trabzon deplasmanına tam kadro gitmenin avantajını yaşayacak.

Takımın önemli yıldızlarından biri olan Victor Osimhen’in yanı sıra savunma ve orta saha rotasyonundaki tüm isimler forma giymeye hazır durumda. Herhangi bir sakatlık raporu bulunmaması, Galatasaray'ın kritik haftalara eksiksiz bir şekilde ilerlemesini sağlayacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA CEZALI VAR MI?

Trabzonspor karşısında Galatasaray cephesinde cezalı oyuncu yer almıyor.

Davinson Sanchez, Dries Mertens, Victor Osimhen ve Gabriel Sara muhtemel bir kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 10 Mayıs Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Müsabaka saat 19.00’da Karadeniz’in güçlü ekibi Trabzonspor’un ev sahipliğinde Papara Park’ta oynanacak.

Mücadelenin hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlenecek.