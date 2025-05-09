Dünya Kupası Türkiye - İspanya maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? Milli maç için geri sayım sürüyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı Eylül ayında resmen başlıyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki ilk iç saha karşılaşmasında dev bir rakibi ağırlamaya hazırlanıyor. EURO 2024 şampiyonu İspanya ile kozlarını paylaşacak olan Ay-Yıldızlılar kritik mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak önemli bir galibiyet hedefliyor. Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak ve hangi kanalda yayımlanacak soruları gündemde.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamındaki ikinci karşılaşması için nefesler tutuldu. İlk maçını 4 Eylül 2025’te deplasmanda Gürcistan’a karşı oynayacak olan Milliler, ardından kendi sahasında İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Turnuvaya iddialı bir giriş yapmak isteyen Ay-Yıldızlılarımız güçlü rakibi karşısında alacağı sonuca göre grup sıralamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda Türkiye’nin kendi sahasında oynayacağı ilk eleme maçı olması sebebiyle karşılaşma, taraftarlar ve futbol kamuoyu açısından da ayrı bir anlam taşıyor.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STADYUMDA?

Türkiye - İspanya milli mücadelesi TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu geçmişte de birçok kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapmıştı. Konya’daki Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Millilerimiz daha önce Fransa, Hollanda, İzlanda ve Letonya gibi önemli rakiplerini mağlup ederek unutulmaz zaferler yaşamıştı.

Stadyumun tribün kapasitesi ve atmosferi Ay-Yıldızlılara ev sahipliği yaparken önemli bir motivasyon kaynağı sunacak. 7 Eylül akşamı binlerce futbolseverin tribünlerde yerini alması ve milli takımın yanında olması bekleniyor.

Türkiye İspanya maçının EXXEN dijital platformu üzerinden de canlı olarak yayımlanacağı öngörülüyor.

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MİLLİ MAÇ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki en kritik adımlarından biri olacak olan İspanya maçı öncesi hazırlıklar hızla devam ediyor. Hem teknik heyet hem de futbolcular, Konya’da oynanacak karşılaşma için tam konsantrasyonla çalışmalarını sürdürüyor.

Eylül ayında başlayacak grup maçlarıyla birlikte milli heyecan yeniden yurdun dört bir yanına yayılacak.

İspanya gibi güçlü bir rakiple oynanacak olan mücadele, sadece puan tablosunu değil, Milli Takım'ın moral ve motivasyon seviyesini de etkileyecek.

Ay-Yıldızlıların sahadaki performansı kadar, tribünlerden verilecek destek de belirleyici olacak. Türkiye'nin, tarihi zaferlerine tanıklık etmiş Konya’da bir kez daha futbol tarihine iz bırakması için tüm şartlar hazır hale getiriliyor. Taraftarlar milli forma altında yeniden birleşmek için sabırsızlıkla 7 Eylül’ü bekliyor.