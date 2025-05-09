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Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı! Kritik maçlar TRT ekranlarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trendyol 1. Lig&#039;de son hafta heyecanı! Kritik maçlar TRT ekranlarında
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol 1. Lig'de şampiyon belli oldu ama Süper Lig'e çıkma ve kümede kalma mücadelesi devam ediyor. 1. Lig'de 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak son hafta karşılaşmaları, TRT ve TRT Spor'da ekranlara gelecek.

Trendyol 1 Lig'de Süper Lig bileti ve kümede kalma mücadelesi, bu hafta TRT ekranlarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da kritik 9 maç TRT ve platformlarında izleyiciyle buluşacak.

SON HAFTA SAAT 16.00'DA 9 MAÇ

Kocaelispor, Süper Lig’i garantiledi. Ligde kalma mücadelesinde Manisa FK, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor’un durumu belli olacak. Play-off mücadelesi veren ve Süper Lig’e bilet arayışındaki Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Iğdır FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük iddiasını ortaya koyacak. Süper Lig’e çıkış için galibiyet arayan Gençlerbirliği de Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.

TRT, TRT SPOR VE TABİİ'DE YAYINLANACAK

10 Mayıs Saat 16.00’da başlayacak maçlar TRT Spor ve TRT kanalları ile tabii kanallarında izleyiciye ulaşacak.

Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı! Kritik maçlar TRT ekranlarında - 1. Resim

Karşılaşmaların programı şöyle:
MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler: TRT Spor
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: TRT Türk
Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü: TRT Avaz
Fatih Karagümrük - Iğdır FK: Tabiispor 1
Bandırmaspor - Pendikspor: Tabiispor 2
İstanbulspor - Çorum FK: Tabiispor 3
Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK: Tabiispor 4
Sakaryaspor - Esenler Erokspor: Tabiispor 5
Adanaspor - Boluspor: Tabiispor 6

ŞAMPİYON KOCAELİSPOR, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜ AĞIRLAYACAK

11 Mayıs Pazar günü ligde şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Müsabaka saat 16.00’da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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