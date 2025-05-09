Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı! Kritik maçlar TRT ekranlarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2025 13:16 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 13:21 - Güncelleme:

Trendyol 1. Lig'de şampiyon belli oldu ama Süper Lig'e çıkma ve kümede kalma mücadelesi devam ediyor. 1. Lig'de 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak son hafta karşılaşmaları, TRT ve TRT Spor'da ekranlara gelecek.

Trendyol 1 Lig'de Süper Lig bileti ve kümede kalma mücadelesi, bu hafta TRT ekranlarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da kritik 9 maç TRT ve platformlarında izleyiciyle buluşacak. SON HAFTA SAAT 16.00'DA 9 MAÇ Kocaelispor, Süper Lig’i garantiledi. Ligde kalma mücadelesinde Manisa FK, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor’un durumu belli olacak. Play-off mücadelesi veren ve Süper Lig’e bilet arayışındaki Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Iğdır FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük iddiasını ortaya koyacak. Süper Lig’e çıkış için galibiyet arayan Gençlerbirliği de Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. İlgili Haber Başkan, teknik direktör, futbolcu... Üçünü aynı anda yaptı, bir de şampiyon oldu TRT, TRT SPOR VE TABİİ'DE YAYINLANACAK 10 Mayıs Saat 16.00’da başlayacak maçlar TRT Spor ve TRT kanalları ile tabii kanallarında izleyiciye ulaşacak. Karşılaşmaların programı şöyle:

MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler: TRT Spor

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: TRT Türk

Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü: TRT Avaz

Fatih Karagümrük - Iğdır FK: Tabiispor 1

Bandırmaspor - Pendikspor: Tabiispor 2

İstanbulspor - Çorum FK: Tabiispor 3

Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK: Tabiispor 4

Sakaryaspor - Esenler Erokspor: Tabiispor 5

Adanaspor - Boluspor: Tabiispor 6 ŞAMPİYON KOCAELİSPOR, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜ AĞIRLAYACAK 11 Mayıs Pazar günü ligde şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Müsabaka saat 16.00’da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İlgili Haber Sedye bulamadılar, futbolcuyu karga tulumba taşıdılar! O görüntüye tepki büyük

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş