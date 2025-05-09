Konferans Ligi finali ne zaman? Chelsea - Real Betis maçı için geri sayım başladı

Avrupa futbolunun üçüncü büyük kulüp turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde final heyecanı yaklaşıyor. Turnuvada finale yükselen iki ekip, İngiltere’nin güçlü temsilcisi Chelsea ile İspanya’dan Real Betis oldu. Konferans Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak merak ediliyor.

KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı için geri sayım başladı. Bu sezon turnuvada gösterdikleri başarılı performanslarla adlarını finale yazdıran Chelsea ve Real Betis, Avrupa kupasını müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi final müsabakası 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, Avrupa futbol takviminde sezonun en dikkat çeken randevularından biri olarak öne çıkıyor.

CHELSEA - REAL BETİS FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

İngiltere temsilcisi Chelsea ile İspanya’nın köklü kulüplerinden Real Betis’i karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Konferans Ligi finali 28 Mayıs Çarşamba akşamı Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Dev mücadeleye Polonya’nın Wroclaw şehri ev sahipliği yapacak. Konferans Ligi final maçı Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak. UEFA organizasyonu kapsamında bilet satışları da resmi kanallar üzerinden devam ediyor.

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Chelsea, yarı finalde İsveç ekibi Djurgarden'ı iki maçta da mağlup ederek finale yükselmişti. İlk maçta deplasmanda 4-1’lik net bir galibiyet alan İngiliz ekibi, rövanşta da 39. dakikada Dewsbury-Hall’un golüyle 1-0 kazanarak toplamda 5-1’lik skorla adını finale yazdırdı.

Real Betis, Fiorentina karşısında ilk maçta elde ettiği 2-1’lik galibiyetin ardından rövanşta uzatmalarda skoru 2-2’ye getirerek büyük bir başarıya imza attı ve final biletini kaptı.

KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında öne çıkan takımlar ve performansları dikkat çekti. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Chelsea, oynadığı 6 grup maçını da kazanarak grup liderliğini açık ara elde etti. İngiliz temsilcisi, 21 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü ve 18 puanla zirvede yer aldı.