Galatasaray – La Laguna Tenerife Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final Four heyecanı başlıyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four etabında güçlü rakibi La Laguna Tenerife ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Atina’da oynanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Final Four aşamasında İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile karşı karşıya geliyor. Atina’daki dev mücadele öncesi maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor.

GALATASARAY &NDASH; LA LAGUNA TENERİFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four yarı finalinde Galatasaray, 9 Mayıs Cuma günü İspanyol temsilcisi Tenerife ile karşılaşacak. Karşılaşma, Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan SUNEL Arena’da oynanacak. Maçın başlama saati ise 18.00.

Basketbolseverler, bu önemli karşılaşmayı TRT Spor, Tivibu Spor ve Tivibu Spor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

GALATASARAY FİNAL FOUR'A NASIL GELDİ?

Galatasaray, normal sezonu grubunda ikinci sırada tamamladıktan sonra play-in turunda St. Quentin’i geçerek adını son 16’ya yazdırdı. Bu aşamada Unicaja, Rytas ve Manisa Basket ile mücadele eden temsilcimiz, grubu Unicaja’nın ardından ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ise Çekya temsilcisi ERA Nymburk karşısında üst üste iki galibiyet alarak seriyi 2-0 kazandı ve Final Four biletini kaptı.

TAKIMIN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI KİMLER?

Galatasaray’da turnuvanın en skorer ismi, 16.6 sayı ortalamasıyla Will Cummings oldu. Onu 14.7 sayı ortalamasıyla James Palmer Jr. takip ediyor.

TENERİFE NASIL BİR RAKİP?

Basketbol Şampiyonlar Ligi tarihinde önemli başarıları bulunan Tenerife, bu sezon Final Four etabına yenilgisiz gelen tek takım olarak dikkat çekiyor. Son 9 Final Four organizasyonunun 6’sında yer almayı başaran İspanyol temsilcisi, tecrübesiyle öne çıkıyor.

Tenerife’de Marcelinho Huertas 16.3 sayı ortalamasıyla en skorer oyuncu konumunda. Onun ardından David Kramer 12.4 sayı ortalamasıyla takımına katkı sağlıyor.

FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇLARI NE ZAMAN?

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk ve üçüncülük mücadeleleri 11 Mayıs Pazar günü oynanacak.