Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cezalı, eksik oyuncular ve muhtemel ilk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe, Süper Liginde 35. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Galatasaray'ın sekiz puan gerisine düşen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Bu akşam oynanacak Başakşehir Fenerbahçe maçında yer almayacak sakat ve cezalı oyuncular ile muhtemel ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesinde sekiz puan geriye düşen sarı lacivertliler, umudunu sürdürmek için deplasmanda üç puan arayacak.

Futbolseverler, Başakşehir Fenerbahçe maçında oynamayacak futbolcuları, muhtemel ilk 11'ler, canlı yayın bilgilerini merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Rams Başakşehir’e konuk oluyor. 9 Mayıs Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS’dan ekranlara gelecek. Karşılaşmada Burak Pakkan düdük çalacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir’de kritik Fenerbahçe mücadelesi öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Bu isimler sakatlıkları devam eden savunma oyuncusu Ousseynou Ba ile orta sahada görev yapan Onur Ergün.

34. RANDEVU

RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, bu akşam 34. kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasındaki 33 müsabakada Fenerbahçe 19 kez galip gelirken RAMS Başakşehir, 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki son 12 lig maçında beraberlik çıkmadı.

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Operi, Deniz Türüç, Piatek, Yusuf Sarı

Fenerbahçe: İrfan Can, Dzeko, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, En Nesyri, Talisca