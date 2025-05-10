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Ankaragücü Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak maçın muhtemel ilk 11'leri belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankaragücü Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak maçın muhtemel ilk 11&#039;leri belli oldu!
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Trendyol 1. Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Amedspor'u konuk ediyor. Ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü, Amed SK karşısında üç puan arayacak. Şifresiz yayınlanacak maçın canlı yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'leri belli oldu. 

Trendyol 1. ligde heyecan 38. hafta maçları ile devam ediyor. Tüm maçların 16.00'da başlayacağı günde Ankaragücü, Amedspor'u konuk ediyor. 

Ligde Ankaragücü, 45 puanla 17. sırada yer alırken Amedspor 57 puanla 9. sırada. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'leri...

ANKARAGÜCÜ AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile Amedspor, 10 Mayıs Cumartesi günü Eryaman Stadyumunda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. 

Ankaragücü Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak maçın muhtemel ilk 11'leri belli oldu! - 1. Resim

MAÇIN HAKEMİ VE KARNESİ

Ankaragücü'nün ligde kalma, Amedspor'un play off'a katılma için puana ihtiyacı olduğu karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Bu sezon 21 maçta görev alan deneyimli hakem, bu sezon Ankaragücü ve Amedspor'un üçer karşılaşmasını yönetti. 

Ankaragücü’nün 5. hafta Fatih Karagümrük, 12. hafta Esenler Erokspor ve 29. haftada oynanan Kocaelispor maçlarında düdük çalan Arslan, bu maçlarda 12 sarı kart gösterdi.

Ankaragücü Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak maçın muhtemel ilk 11'leri belli oldu! - 2. Resim

Arslan bu sezon Amedspor’un ise Sakaryaspor, Fatih Karagümrük ve Iğdır FK maçlarında düdük çaldı. Diyarbakır temsilcisi bu maçların tamamında beraberlik aldı. Bu 3 maçta 17 sarı 1 kırmızı kart gösteren Arslan, Amed- Fatih Karagümrük-maçında 60. Dakikada Doh’u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı.

Ankaragücü Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak maçın muhtemel ilk 11'leri belli oldu! - 3. Resim

MUHTEMEL İLK 11'LER

Ankaragücü: Ertaç, Hayrullah, Mahmut, Aleksis, İsmail, Osman, Ali Kaan, Cem Tuna, Rotariu, Varga, Bajic

Amedspor: Veysel, Mehmet, Veli, Uğur, Ömer, Sinan, Yılmaz, Traore, Cassubie, Gradel, Assombalonga

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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