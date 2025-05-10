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Erwin Blank kimdir, hangi ülkeden, nereli? Trabzonspor Galatasaray maçı VAR hakemi oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erwin Blank kimdir, hangi ülkeden, nereli? Trabzonspor Galatasaray maçı VAR hakemi oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erwin Blank, bu akşam oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçının VAR hakemi oldu. TS GS maçı öncesinde VAR hakemi Erwin Blank hakkındaki bilgiler araştırılıyor. 

Süper Ligin 35. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 

Haftanın önemli ve kritik karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi ise Erwin Blank oldu. 

Maçın başlamasına saatler kala belli olan VAR hakemi Erwin Blank kariyeri, ülkesi gibi birçok bilgi sorgulanmaya başlandı. 

ERWİN BLANK KİMDİR? 

Spor dünyasında sıkça duyulan isimlerden biri olan Erwin Blank, hem sahada hem de VAR odasında görev yapan deneyimli bir hakem olarak dikkat çekiyor.

Erwin Blank kimdir, hangi ülkeden, nereli? Trabzonspor Galatasaray maçı VAR hakemi oldu - 1. Resim

1988 yılının 1 Aralık günü Hollanda’nın Heerhugowaard kentinde dünyaya gelen Erwin Blank, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) bünyesinde hakemlik kariyerine adım attı. Uzun yıllardır ülkesinin profesyonel futbol liglerinde düdük çalan Blank, özellikle Eerste Divisie (Hollanda 1. Ligi) karşılaşmalarında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Sadece saha içindeki görevleriyle değil, aynı zamanda teknolojinin futbola entegrasyonunda da aktif rol alan Blank, çeşitli Avrupa müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak da görev aldı. Bu özelliğiyle, uluslararası düzeyde hakemlik yapan ender isimlerden biri haline geldi.

Erwin Blank kimdir, hangi ülkeden, nereli? Trabzonspor Galatasaray maçı VAR hakemi oldu - 2. Resim

Disiplini, sahadaki duruşu ve teknolojiye olan hakimiyeti ile bilinen Erwin Blank, hem yerel liglerde hem de UEFA organizasyonlarında hakemlik kariyerine başarıyla devam ediyor.

Erwin Blank kimdir, hangi ülkeden, nereli? Trabzonspor Galatasaray maçı VAR hakemi oldu - 3. Resim

HANGİ ÜLKEDEN VE NERELİ?

Erwin Blank, doğum yeri olan Heerhugowaard ile birlikte Hollanda vatandaşıdır. Hakemlik kariyerine de Hollanda'da başlamış ve burada yükselmiştir. Şu anda KNVB (Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu) bünyesinde görev yapmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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