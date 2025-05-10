Galatasaray kritik Trabzonspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Her iki ekibin de mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacağı ve saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmaya dair son dakika detayları haberimizde...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, kritik Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Okan Buruk yönetiminde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı kırmızılılar avantajını korumak isterken, ev sahibi ekip ise taraftarı önünde kazanmak istiyor. Karşılaşmaya dair detaylar haberimizde...

LİGDEKİ 104'ÜNCÜ MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 104'üncü kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.

TRABZON'DAKİ SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Batagov, Okay, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan (Lundstram), Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren (Jakobs), Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. Cimbom, söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.

OSİMHEN'İN GÖZÜ MARİO JARDEL'İN REKORUNDA

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de görev aldığı 27 müsabakada 24 gol sevinci yaşadı. Osimhen, bu performansıyla da ligde gol krallığında zirvede bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 33 gol kaydetti ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Victor Osimhen, rakip fileleri 1 kez daha havalandırması durumunda Galatasaray'da bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolu olan Mario Jardel'i yakalayacak. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 müsabakada 34 gol sevinci yaşamıştı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşması öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 4 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 36. haftada İstanbul'daki Kayserispor maçında cezalı olacak.