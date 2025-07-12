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Kırşehir'de fıkra gibi olay! Esnaf Odası başkanının oteli mühürlendi, kapıya asılan yazı dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk'e ait otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uyarısıyla Kırşehir Belediyesi tarafından "turizm ve işletme belgesi iptali" gerekçesiyle mühürlendi. Faaliyetleri durdurulan otelin girişine asılan yazı ise görenleri şaşırttı.

Kırşehir'de Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk'e ait otelin eksiklikleri bulunduğu belirtildi. Eksiklikler nedeniyle yasal süreç işletildi ve otel geçici süreyle mühürlendi.

Kırşehir'de fıkra gibi olay! Esnaf Odası başkanının oteli mühürlendi, kapıya asılan yazı dikkat çekti - 1. Resim

"TADİLATTAN DOLAYI KAPALIYIZ" YAZISI ASILDI

Faaliyetleri durdurulan otelin girişine "Otelimiz tadilat nedeniyle geçici bir süre hizmet verememektedir" yazısı asılırken, işletme yetkililerinin eksiklikleri gidermek üzere çalışmalara başladığı görüldü.

Kırşehir'de fıkra gibi olay! Esnaf Odası başkanının oteli mühürlendi, kapıya asılan yazı dikkat çekti - 2. Resim

BİR YIL ÖNCE KAÇAK YAPI YIKIMI

Daha önce Cacabey Meydanı'nda yine Öztürk'ün başkanlığını yaptığı Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne ait bir işletme, "kaçak yapı" gerekçesiyle yıkılmış, ardından aynı cadde üzerindeki bir işyerinin de yıkımı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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