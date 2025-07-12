Kırşehir'de fıkra gibi olay! Esnaf Odası başkanının oteli mühürlendi, kapıya asılan yazı dikkat çekti
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk'e ait otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uyarısıyla Kırşehir Belediyesi tarafından "turizm ve işletme belgesi iptali" gerekçesiyle mühürlendi. Faaliyetleri durdurulan otelin girişine asılan yazı ise görenleri şaşırttı.
Kırşehir'de Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk'e ait otelin eksiklikleri bulunduğu belirtildi. Eksiklikler nedeniyle yasal süreç işletildi ve otel geçici süreyle mühürlendi.
"TADİLATTAN DOLAYI KAPALIYIZ" YAZISI ASILDI
Faaliyetleri durdurulan otelin girişine "Otelimiz tadilat nedeniyle geçici bir süre hizmet verememektedir" yazısı asılırken, işletme yetkililerinin eksiklikleri gidermek üzere çalışmalara başladığı görüldü.
BİR YIL ÖNCE KAÇAK YAPI YIKIMI
Daha önce Cacabey Meydanı'nda yine Öztürk'ün başkanlığını yaptığı Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne ait bir işletme, "kaçak yapı" gerekçesiyle yıkılmış, ardından aynı cadde üzerindeki bir işyerinin de yıkımı gerçekleştirilmişti.