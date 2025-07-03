Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Nesli tehlike altında! Kırşehir'de ilk kez görüntülendi: Vatandaş ihbarıyla buraya geldik

Nesli tehlike altında! Kırşehir'de ilk kez görüntülendi: Vatandaş ihbarıyla buraya geldik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırşehir, Doğa, Endemik Tür, Korunma, Bilim, İhbar, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doğada nadir bulunan, endemik bir tür olan ve halk arasında "yamyam tombul çekirge" adıyla bilinen Bradyporus Dilatatus, Kırşehir'de ilk kez görüntülendi. Kritik düzeyde korunması gereken türler arasında yer alan yamyam tombul çekirge hakkında Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Öğretim Üyesi Dr. Zehra Tozlu, "Vatandaş ihbarıyla geldik" dedi.

Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Öğretim Üyesi Dr. Zehra Tozlu'nun öncülüğünde kentin biyolojik çeşitliliğini koruma ve tanıtma amacıyla yürütülen incelemelerde; İç Anadolu Bölgesi'nde ilk kez doğal ortamında görüntülenen nadir tür yamyam tombul çekirgenin popülasyon yapısı, davranışsal özellikleri ve yaşama alanı üzerine bilimsel gözlemler yapıldı.

Nesli tehlike altında! Kırşehir'de ilk kez görüntülendi: Vatandaş ihbarıyla buraya geldik - 1. Resim

"ŞEHİRDE İLK KEZ BÜYÜK BİR ÇEKİRGE GÖRÜLDÜ"

Dr. Zehra Tozlu, "Kırşehir'de ilk kez bulunan bir böcek, yamyam tombul çekirge olarak biliniyor. Vatandaş ihbarıyla geldik. Şehirde ilk kez büyük bir çekirge görüldü" dedi.

Nesli tehlike altında! Kırşehir'de ilk kez görüntülendi: Vatandaş ihbarıyla buraya geldik - 2. Resim

Çalışmalar sonucu türün korunmasına yönelik bilimsel temelli bir raporlama süreci başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılan zammı açıkladı! İşte temmuzda alınacak rakamClash Royale'de bakım arası: Clash Royale bakım arası ne zaman bitecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Böyle düğün davetiyesi görülmedi! Kızının düğünü için özel hazırladı, davetliler şaşkına dönüyor - YaşamBöyle düğün davetiyesi görülmedi! Kızı için 4 ay uğraştıTemmuz ayında eksi 35 dereceyi gördüler! Saç ve sakalları buz tuttu - YaşamTemmuz ayında eksi 35 dereceyi gördülerDuyan inanamıyor: Kıştan sakladılar, yazın satıyorlar! Dağlardan gelen serinlik tezgâhlarda... - YaşamKıştan sakladılar, yazın satıyorlar! Dağlardan gelen serinlik tezgâhlarda...Oltalar ellerinde kaldı! Çakıl Göleti kurudu, görenler tanıyamadı... Bütün balıklar telef oldu! - YaşamOltalar ellerinde kaldı! Çakıl Göleti kurudu, görenler tanıyamadı... Bütün balıklar telef oldu!Depremde evi yıkılmıştı, yangında eşyaları kül oldu! Hatay'da yürek burkan manzara - YaşamYangında eşyaları kül olan depremzededen yürek burkan sözlerGören bir daha bakıyor! Sıcak 40 derecenin üstüne çıktı, döner ustaları sırtlarına buz sararak çalışmaya başladı - YaşamAşırı sıcak ustalara buz bağlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...