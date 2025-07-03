Nesli tehlike altında! Kırşehir'de ilk kez görüntülendi: Vatandaş ihbarıyla buraya geldik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Temmuz 2025 15:42 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 16:11 - Güncelleme:

Kırşehir, Doğa, Endemik Tür, Korunma, Bilim, İhbar, Haber

Doğada nadir bulunan, endemik bir tür olan ve halk arasında "yamyam tombul çekirge" adıyla bilinen Bradyporus Dilatatus, Kırşehir'de ilk kez görüntülendi. Kritik düzeyde korunması gereken türler arasında yer alan yamyam tombul çekirge hakkında Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Öğretim Üyesi Dr. Zehra Tozlu, "Vatandaş ihbarıyla geldik" dedi.

Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Öğretim Üyesi Dr. Zehra Tozlu'nun öncülüğünde kentin biyolojik çeşitliliğini koruma ve tanıtma amacıyla yürütülen incelemelerde; İç Anadolu Bölgesi'nde ilk kez doğal ortamında görüntülenen nadir tür yamyam tombul çekirgenin popülasyon yapısı, davranışsal özellikleri ve yaşama alanı üzerine bilimsel gözlemler yapıldı. "ŞEHİRDE İLK KEZ BÜYÜK BİR ÇEKİRGE GÖRÜLDÜ" Dr. Zehra Tozlu, "Kırşehir'de ilk kez bulunan bir böcek, yamyam tombul çekirge olarak biliniyor. Vatandaş ihbarıyla geldik. Şehirde ilk kez büyük bir çekirge görüldü" dedi. Çalışmalar sonucu türün korunmasına yönelik bilimsel temelli bir raporlama süreci başlatıldığı bildirildi. İlgili Haber Bayburt'da ilginç görüntüler! Nesli tükenmekte olan dağ keçileriyle karşılaştı: Buralarda fazla dolanmayın

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş