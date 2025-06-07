Bayburt'da ilginç görüntüler! Nesli tükenmekte olan dağ keçileriyle karşılaştı: Buralarda fazla dolanmayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Haziran 2025 10:51 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 10:59 - Güncelleme:

Bayburt'ta bir vatandaş, Üzengili Köyü yakınlarında dağ keçilerine rastlerken; o anları cep telefonuyla kayda almayı ihmal etmedi. Nesli tükenmekte olan dağ yamacındaki keçileri yola inmemeleri konusunda uyaran vatandaş, "Haydi gidin, buralarda fazla dolanmayın" dedi.

Kurban Bayramı tatilini memleketi Bayburt'ta geçirmek isteyen İhsan Karaaslan isimli vatandaş, Üzengili Köyü'ne doğru seyir halindeyken yol kenarında 2 dağ keçisine rastladı. Karşılaştığı manzara karşısında etkilenen Karaaslan, aracından inerek cep telefonuyla dağ keçilerini görüntüledi. "GELİN BURAYA, GELİN" "Nereye gidiyorsunuz" sözleri üzerine ürken keçiler, bir süre Karaaslan'ı uzaktan izledi. Karaaslan, keçileri "Gelin buraya, gelin. Haydi gelin bakalım" diyerek yanına çağırmaya çalıştı. KEÇİLERİ UYARDI Aracın çarpmaması için keçilerin yola inmesini engellemek isteyen Karaaslan, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçilerini uyarmayı da ihmal etmedi. Karaaslan, geldikleri yöne doğru tekrar ilerleyen dağ keçilerine, "Haydi gidin, buralarda fazla dolanmayın" diyerek seslendi. Keçiler, dağ eteklerinin tersi yönüne ilerleyerek, gözden kayboldu. İlgili Haber Kurban Bayramı'nda ilginç olay! Otogara giren inatçı keçi paraları alıp gitti

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş