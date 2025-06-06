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Kurban Bayramı'nda ilginç olay! Otogara giren inatçı keçi paraları alıp gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Otogarı'nda ilginç bir olay yaşandı. Bilet bankosuna çıkan bir keçi, çekmecedeki paraları ağzıyla alıp gitti.

Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogarda dolaşmaya başladı.

Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı. Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kurban Bayramı'nda ilginç olay! Otogara giren inatçı keçi paraları alıp gitti - 1. Resim

Mustafa Altunhan olayla ilgili şunları söyledi:

"O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu. Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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