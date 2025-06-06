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Kasap kamyonet kasasında ölümden döndü! Kurbanlık boğanın saldırısı anbean kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da kamyonetten indirilmeye çalışılan kızgın boğa, kasaba kabusu yaşattı. Yerde defalarca kızgın boğanın boynuz darbelerine maruz kalan kasabın ölümden döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. 

KAMYONET KASASINDA KASABIN ZOR ANLARI

İbrahim Akdemir'e ait boğa, hayvan pazarında kamyonete konularak kesilmek üzere mahalleye getirildi. Boğanın boynuna ip geçirmek üzere kamyonetin kasasına giren kasap, boğanın saldırısına uğradı. Yerde defalarca kızgın boğanın boynuz darbelerine maruz kalan kasap, aracın kasasından inmeyi başardı.

Boğanın saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

UYUŞTURUCU İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Bir süre sonra kamyonetten indirilen boğa, Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü.

Kasap kamyonet kasasında ölümden döndü! Kurbanlık boğanın saldırısı anbean kamerada - 1. Resim

KENTTE 3 BOĞA DAHA KAÇTI

Şanlıurfa kent merkezinde kesilmek üzere sahiplerinin elinden kaçan 3 kurbanlık boğa daha ekipler tarafından uyuşturucu iğne tabancasıyla sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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