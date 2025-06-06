Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Cami doldu taştı! Kurban Bayramı namazı 3 defa kılındı

Cami doldu taştı! Kurban Bayramı namazı 3 defa kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cami doldu taştı! Kurban Bayramı namazı 3 defa kılındı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüzlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 defa kılındı.

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgelerde kalan Müslümanlar, Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor.

Cami doldu taştı! Kurban Bayramı namazı 3 defa kılındı - 1. Resim

BAYRAM NAMAZI 3 DEFA KILINDI

Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ne akın etti. Sabahın erken saatleri itibarıyla cami önünde uzun kuyruklar oluşurken, bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 defa kılındı.

Kurban Bayramı’nı ülkelerinden binlerce kilometrelerce uzakta geçiren Müslümanlar, Tokyo Camii’nde bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MSÜ tercih sonuçları son dakika! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa'da dehşet, yanarak can verdiler! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaFransa'da dehşet! Yanarak can verdiler...Rum lidere Türkiye Gazetesi soruldu, şaşkına döndü! Doğrudan uçuş önergesi köşeye sıkıştırdı - DünyaRum lidere Türkiye Gazetesi soruldu, şaşkına döndü!İsrail ordusu hazırlıksız yakalandı! Füzelerle hedef alındılar, ölü ve yaralılar var - Dünyaİsrail ordusu hazırlıksız yakalandı! Ölü ve yaralılar varGazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail'in saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı - DünyaFilistinliler enkaz arasında namaz kıldı2017'den bu yana yasaktı! Trump'tan yeni Suriye kararı - DünyaTrump'tan yeni Suriye kararıİkinci felaket! Japon aracı Ay’a çakılarak kayboldu - Dünyaİkinci felaket! Japon aracı Ay’a çakılarak kayboldu
Sonraki Haber Yükleniyor...