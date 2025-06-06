Cami doldu taştı! Kurban Bayramı namazı 3 defa kılındı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüzlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 defa kılındı.
Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgelerde kalan Müslümanlar, Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor.
BAYRAM NAMAZI 3 DEFA KILINDI
Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ne akın etti. Sabahın erken saatleri itibarıyla cami önünde uzun kuyruklar oluşurken, bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 defa kılındı.
Kurban Bayramı’nı ülkelerinden binlerce kilometrelerce uzakta geçiren Müslümanlar, Tokyo Camii’nde bayramlaştı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci