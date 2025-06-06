Cami doldu taştı! Kurban Bayramı namazı 3 defa kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2025 11:28 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 11:31 - Güncelleme:

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüzlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 defa kılındı.

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgelerde kalan Müslümanlar, Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor. BAYRAM NAMAZI 3 DEFA KILINDI Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ne akın etti. Sabahın erken saatleri itibarıyla cami önünde uzun kuyruklar oluşurken, bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 defa kılındı. İlgili Haber Suriye'de Esad sonrası ilk Kurban Bayramı! O camiye akın ettiler Kurban Bayramı’nı ülkelerinden binlerce kilometrelerce uzakta geçiren Müslümanlar, Tokyo Camii’nde bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci