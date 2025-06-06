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Suriye'de Esad sonrası ilk Kurban Bayramı! O camiye akın ettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye&#039;de Esad sonrası ilk Kurban Bayramı! O camiye akın ettiler
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Kurban Bayramı namazı kılındı. Suriyeliler bayram namazı için Emevi Camisi'ne akın etti. Camiye namaz için farklı illerden de gelenler oldu.

Suriye'nin başkenti Şam’daki tarihi öneme sahip Emevi Camisi'ne bayram namazı için binlerce kişi akın etti.

Beşşar Esad rejiminin yıkılması sonrası ilk Kurban Bayramı namazını kılan cemaat, tekbirler eşliğinde saf tuttu.

Suriye'de Esad sonrası ilk Kurban Bayramı! O camiye akın ettiler - 1. Resim

FARKLI İLLERDEN GELENLER OLDU

Çeşitli illerden Emevi Camisi'ndeki bayram namazına katılanlar, ülkenin selameti ve huzuru için dua etti.

Diğer illerde de binlerce kişi, bayram namazının ardından kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti ve kurban kesimhanelerine gitti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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