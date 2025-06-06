Suriye'de Esad sonrası ilk Kurban Bayramı! O camiye akın ettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Haziran 2025 08:46 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 08:53 - Güncelleme:

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Kurban Bayramı namazı kılındı. Suriyeliler bayram namazı için Emevi Camisi'ne akın etti. Camiye namaz için farklı illerden de gelenler oldu.

Suriye'nin başkenti Şam’daki tarihi öneme sahip Emevi Camisi'ne bayram namazı için binlerce kişi akın etti. İlgili Haber Suriye'deki Türk askerleri geri dönecek mi? Bakan Güler net konuştu Beşşar Esad rejiminin yıkılması sonrası ilk Kurban Bayramı namazını kılan cemaat, tekbirler eşliğinde saf tuttu. FARKLI İLLERDEN GELENLER OLDU Çeşitli illerden Emevi Camisi'ndeki bayram namazına katılanlar, ülkenin selameti ve huzuru için dua etti. Diğer illerde de binlerce kişi, bayram namazının ardından kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti ve kurban kesimhanelerine gitti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci