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Suriye'deki Türk askerleri geri dönecek mi? Bakan Güler net konuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suriye&#039;deki Türk askerleri geri dönecek mi? Bakan Güler net konuştu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye'de çatışmayı gidermek amacıyla İsrail ile yapılan teknik görüşmeler, normalleşme anlamına gelmiyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 

SURİYE'DEKİ TÜRK ASKERİ NE OLACAK?

Suriye'deki askerlerin durumuna ilişkin konuşan Güler, "Türkiye Suriye'deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

İSRAİL AÇIKLAMASI

Güler açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye Suriye'ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Savunma kapasitesini güçlendiriyor. İsrail ile Suriye'de çatışmasızlık için teknik görüşmeler sürüyor. Ancak unutulmamalı ki çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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