Suriye'deki Türk askerleri geri dönecek mi? Bakan Güler net konuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki askerlerin durumuna ilişkin konuşan Güler, "Türkiye Suriye'deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

Güler açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye Suriye'ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Savunma kapasitesini güçlendiriyor. İsrail ile Suriye'de çatışmasızlık için teknik görüşmeler sürüyor. Ancak unutulmamalı ki çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor."