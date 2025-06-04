Suriye'den Avrupa'ya zeytin dalı! "Savaş değil, yeniden inşa istiyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Haziran 2025 23:52 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 00:00 - Güncelleme:

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, AB temsilcisiyle yaptığı görüşmede İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi ve 1974 Ateşkes Anlaşması'nın uygulanmasını talep etti. Şeybani, Suriye'nin savaş değil yeniden inşa sürecine odaklandığını vurgularken, Avrupa ülkeleriyle işbirliğine ve yatırımlara açık olduklarını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile Şam’daki Tişrin Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Şeybani, "İsrail’in Suriye topraklarına yönelik süregelen hava saldırıları, uluslararası hukuku ve ülkemizin egemenliğini açıkça ihlal etmektedir" dedi. "İNŞA SÜRECİNE ODAKLANDIK" İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının, Suriye'nin güvenliğini tehdit ettiğini belirten Şeybani, bölgedeki güvenliği tehdit eden grupların istikrarı bozmasına zemin hazırladığını savundu. Bakan Şeybani, "1974 tarihli Ateşkes Anlaşması’nın uygulanmasını istiyoruz. Suriye her zaman savaş istemediğini, yeniden inşa sürecine odaklandığını ifade etmiştir" şeklinde konuştu. Şeybani ayrıca, Suriye'nin Avrupa kurumları ve üye devletlerle işbirliğine hazır olduğunu, diyaloğa ve yatırıma açık olduğunu kaydetti. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş