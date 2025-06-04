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Suriye'de askeri üs hedef alındı! Bölgeye füze yağdı, İHA mühimmat depoları yok edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye&#039;de askeri üs hedef alındı! Bölgeye füze yağdı, İHA mühimmat depoları yok edildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'de gerginlik zirve yaptı. İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) Hama'daki 66. Hava Savunma Taburu'na saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda mühimmat depolarının hedef alınmasıyla art arda patlamalar yaşanırken, ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

Suriye'de askeri üs hedef alındı! Bölgeye füze yağdı, İHA mühimmat depoları yok edildi - 1. Resim

PEŞ PEŞE PATLAMALAR OLDU

Tüm bu süreç devam ederken, bölgedeki gerginlik zaman zaman zirve yapıyor.

Bölgede yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) Hama'daki 66. Hava Savunma Taburu'na saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda mühimmat depolarının hedef alınmasıyla art arda patlamalar yaşanırken, ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.

Saldırıyla ilgili Suriye yönetimi ve İsrail'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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