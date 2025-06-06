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Kurban Bayramı coşkusu! Genci yaşlısı camiye koştu... Bayram namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kurban Bayramı coşkusu! Genci yaşlısı camiye koştu... Bayram namazı kılındı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah erkenden kalkan 7'den 70'e herkes camilere akın etti. Bayram namazı kılan cemaat, çıkışta birbiriyle bayramlaştı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı hareketliliği yaşandı. Birçok şehirde vatandaşlar kentteki camilere akın etti.

Kurban Bayramı coşkusu! Genci yaşlısı camiye koştu... Bayram namazı kılındı - 1. Resim

CAMİLER DOLDU TAŞTI

7'den 70'e camileri dolduran cemaat nedeniyle bazı vatandaşlar bayram namazını avluda kılmak zorunda kaldı.

Kurban Bayramı coşkusu! Genci yaşlısı camiye koştu... Bayram namazı kılındı - 2. Resim

Farklı ülkelerden Müslümanlar camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla geldi.

Kurban Bayramı coşkusu! Genci yaşlısı camiye koştu... Bayram namazı kılındı - 3. Resim

HUTBEDE VATANDAŞLARA KURBAN UYARISI

Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kurban Bayramı coşkusu! Genci yaşlısı camiye koştu... Bayram namazı kılındı - 4. Resim

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Kurban Bayramı coşkusu! Genci yaşlısı camiye koştu... Bayram namazı kılındı - 5. Resim

Cami avlularında kahvaltılık, lokum ve çikolata ikramlarında bulunuldu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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