Kurban Bayramı coşkusu! Genci yaşlısı camiye koştu... Bayram namazı kılındı
Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah erkenden kalkan 7'den 70'e herkes camilere akın etti. Bayram namazı kılan cemaat, çıkışta birbiriyle bayramlaştı.
Sabahın erken saatlerinde bayram namazı hareketliliği yaşandı. Birçok şehirde vatandaşlar kentteki camilere akın etti.
CAMİLER DOLDU TAŞTI
7'den 70'e camileri dolduran cemaat nedeniyle bazı vatandaşlar bayram namazını avluda kılmak zorunda kaldı.
Farklı ülkelerden Müslümanlar camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla geldi.
HUTBEDE VATANDAŞLARA KURBAN UYARISI
Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.
Cami avlularında kahvaltılık, lokum ve çikolata ikramlarında bulunuldu.