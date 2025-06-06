Bu bayramda da yine aynı görüntü! Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban Bayramı öncesinde defalarca yapılan uyarılara rağmen acemi kasaplar yine kendilerini kesti. Çeşitli yerlerinden yaralanan kasaplar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarına akın etti.

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Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu. Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı. Kimi vatandaş uzun süredir hayvan kestiğini, başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söylerken, kimileri ise hayvan keserken kendini kestiğini ifade etti.