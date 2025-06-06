Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bu bayramda da yine aynı görüntü! Acemi kasaplar hastanelik oldu

Bu bayramda da yine aynı görüntü! Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bu bayramda da yine aynı görüntü! Acemi kasaplar hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı öncesinde defalarca yapılan uyarılara rağmen acemi kasaplar yine kendilerini kesti. Çeşitli yerlerinden yaralanan kasaplar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarına akın etti.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu. Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bu bayramda da yine aynı görüntü! Acemi kasaplar hastanelik oldu - 1. Resim

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı. Kimi vatandaş uzun süredir hayvan kestiğini, başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söylerken, kimileri ise hayvan keserken kendini kestiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dev kulüp resmen Uğurcan'a talip! Teklifi ikiye katlayacaklar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı! Başına gelenle bir anda kabusu yaşadı - 3. SayfaTek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı!Zonguldak polisini alarma geçiren gelenek! İhbar yağdı, gerçek sonradan anlaşıldı - 3. SayfaZonguldak polisini alarma geçiren gelenek!Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKonya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtı! Bir kişi canından oldu - 3. Sayfa14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtıDiyarbakır'daki yangın faciasında kahreden detay! Anne ve 3 evladı gece yarısı defnedildi... - 3. SayfaDiyarbakır'daki yangın faciasında kahreden detay!İzmir'de katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu - 3. Sayfaİzmir'de katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...