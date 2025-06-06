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İstanbulluların özlediği görüntü! Kurban Bayramı sabahı yollar bomboş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbulluların özlediği görüntü! Kurban Bayramı sabahı yollar bomboş
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 13 olarak ölçülürken, toplu taşımalarda da sakinlik görüldü.

Kurban Bayramı'nın birinci günü trafiğiyle meşhur İstanbul'da yollar boş kaldı.

Bayram tatili nedeniyle megakentten gidenler sonrası İstanbulluların hayalini kurduğu trafiksiz yollar gerçek oldu.

İstanbulluların özlediği görüntü! Kurban Bayramı sabahı yollar bomboş - 1. Resim

YOĞUNLUK YÜZDE 13

İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 13 olarak ölçüldü. Megakentte özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprülerinde ve Avrasya Tüneli'nde bu sabah trafik akıcı ilerliyor.

İstanbulluların özlediği görüntü! Kurban Bayramı sabahı yollar bomboş - 1. Resim

TOPLU TAŞIMADA DA SAKİNLİK

Toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarında da bayram nedeniyle sakinlik gözleniyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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