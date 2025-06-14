3 ayda 250 bin liraya yaptı! Kırşehirli gençten önemli başarı

Kırşehir'de yaşayan Muhammet Kapusuz; kendi imkanlarıyla önemli bir başarıya imza attı. 3 aylık çalışma sonucu köy ve mandıralarda kullanılmak üzere yüzde 70'i yerlii parçalardan oluşan kepçe yapan genç, "Maliyeti ise 250 - 300 bin TL civarında oldu" dedi.

Kırşehir’de kendi imkanlarıyla üretim yapan 27 yaşındaki Muhammet Kapusuz; yerli kaynaklarla iş makineleri sektörüne adım attı. Tarım ve hayvancılıkta ihtiyaç duyulan ekipmanların yerli üretimle karşılanabileceğini belirten Kapusuz, geliştirdiği kepçeyi çiftçilere uygun maliyetle sunmayı amaçlıyor.

"YÜZDE 70 ORANINDA YERLİ"

Kapusuz yaptığı açıklamada, "Tamamen kendi tasarımım olan bu kepçeyi 3 ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkardım. Kullandığım malzemelerin yüzde 70’i yerli. 5 metre yüksekliğe kadar kaldırabiliyor. Özellikle köylerde kullanılacağını düşünüyorum. Destek alır ve devamı gelirse seri üretim olabilir. Maliyeti ise 250 - 300 bin TL civarında oldu" dedi.

"DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Hatice Doğan ise devlet yetkililerine seslenerek, "Oğlum kendi imkanlarıyla çok güzel bir şey başardı. Devletimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.