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Haberler > Ekonomi > 3 ayda 250 bin liraya yaptı! Kırşehirli gençten önemli başarı

3 ayda 250 bin liraya yaptı! Kırşehirli gençten önemli başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de yaşayan Muhammet Kapusuz; kendi imkanlarıyla önemli bir başarıya imza attı. 3 aylık çalışma sonucu köy ve mandıralarda kullanılmak üzere yüzde 70'i yerlii parçalardan oluşan kepçe yapan genç, "Maliyeti ise 250 - 300 bin TL civarında oldu" dedi.

Kırşehir’de kendi imkanlarıyla üretim yapan 27 yaşındaki Muhammet Kapusuz; yerli kaynaklarla iş makineleri sektörüne adım attı. Tarım ve hayvancılıkta ihtiyaç duyulan ekipmanların yerli üretimle karşılanabileceğini belirten Kapusuz, geliştirdiği kepçeyi çiftçilere uygun maliyetle sunmayı amaçlıyor.

3 ayda 250 bin liraya yaptı! Kırşehirli gençten önemli başarı - 1. Resim

"YÜZDE 70 ORANINDA YERLİ"

Kapusuz yaptığı açıklamada, "Tamamen kendi tasarımım olan bu kepçeyi 3 ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkardım. Kullandığım malzemelerin yüzde 70’i yerli. 5 metre yüksekliğe kadar kaldırabiliyor. Özellikle köylerde kullanılacağını düşünüyorum. Destek alır ve devamı gelirse seri üretim olabilir. Maliyeti ise 250 - 300 bin TL civarında oldu" dedi.

3 ayda 250 bin liraya yaptı! Kırşehirli gençten önemli başarı - 2. Resim

"DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Hatice Doğan ise devlet yetkililerine seslenerek, "Oğlum kendi imkanlarıyla çok güzel bir şey başardı. Devletimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

3 ayda 250 bin liraya yaptı! Kırşehirli gençten önemli başarı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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