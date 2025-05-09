Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplamasına MHP'den ilk açıklama: Kan ve kin devri kapandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terör örgütü PKK'nin kongresini topladığını açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını açıklamasının ardından siyasilerden art arda açıklamalar geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Celal Adan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"TARİHİ ÖNEME SAHİP BİR KARAR"

PKK, kongresini 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplandığını açıkladı. Paylaşılan metinde "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi.

"EN DERİN YARAMIZ SARILDI"

MHP Grup Başkanvekili Celal Adan, X (eski adıyla Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Liderimiz devlet bahçeli bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; türk milleti kazanmıştır. bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. liderimiz var olsun."

SÜREÇ 1 EKİM'DE BAŞLADI

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024 tarihindeki TBMM açılışında yaptığı açıklamalarla başlamıştı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı silah bırakma ve PKK'ya kendini feshetme çağrısından sonra terör örgütünün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olmuştu. Tarih 9 Mayıs'ı gösterdiğinde terör örgütü PKK, kongresini topladığını ve kararları yakında açıklayacaklarını belirtti.